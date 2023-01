fot. IMDb.com

W 2022 roku po bardzo długim okresie pandemii widzowie powrócili tłumnie do kin. Przyszedł czas na to, żeby spojrzeć w kierunku kolejnych dwunastu miesięcy i sprawdzić, co ciekawego szykują dla nas wytwórnie i platformy streamingowe. A 2023 rok zapowiada się pod tym względem naprawdę dobrze.

Postanowiliśmy przygotować dla Was zestawienia najbardziej interesujących produkcji, które trafią na ekrany kin i telewizorów między 1 stycznia a 31 grudnia 2023, z podziałem na gatunki. Na poniższej liście znajdziecie filmy reprezentujące science fiction i fantasy. Coś dla siebie znajdą fani epickich opowieści, przygodowych historii w świecie magii oraz fabuł z oryginalnymi konceptami wyjściowymi. W poniższej galerii nie znajdziecie natomiast filmów superbohaterskich, ponieważ dla nich przeznaczona zostanie osobna lista.

Najciekawsze filmy science fiction/fantasy 2023 roku