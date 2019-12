Nowe filmy na grudzień 2019. Premiery kinowe w Polsce

W grudniu na ekrany kin wkroczą zupełnie nowe filmy, wśród których - jak co miesiąc - każdy może znaleźć coś dla siebie. Ten miesiąc upłynie przede wszystkim pod znakiem głośnej premiery produkcji Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, która przyćmiewa rozmachem wszystkie inne tytuły. Zainteresować Was może także Jumanji: Następny poziom, Osierocony Brooklyn czy choćby polskie Futro z misia. Grudzień nie obfituje w blockbustery, proponując widzom raczej stonowane kino - sprawdźcie poniższą listę i sami oceńcie, co najchętniej zobaczylibyście na wielkich ekranach.

Nowe filmy na grudzień 2019. Oto najciekawsze premiery filmowe w Polsce

Exit 7,1 2019 Exit Komedia O filmie Yong-Nam to typowy, życiowy nieudacznik mieszkający kątem u swoich rodziców. Za czasów licealnych znany ze swoich wspinaczkowych sukcesów teraz, jedyne czym mógłby się pochwalić to zaproszenie na kolejną rozmowę rekrutacyjną.... Czytaj więcej

Miesiąc w kinach otwiera ciekawa propozycja z Korei Południowej. Exit to ciesząca się pozytywnymi recenzjami komedia akcji, która bazuje na popularnych i niestarzejących się motywach - oto życiowy nieudacznik, w wyniku zbiegu okoliczności, musi uratować sytuację przed totalną katastrofą. Film doceniany jest za zdrową dawkę rozrywki i adrenaliny - krytycy mówią, że to udane połączenie akcji, romansu i popisów kaskaderskich, co zapowiada udany seans w kinie.

Data premiery w Polsce: 6 grudnia

Młody Ahmed 6,6 2019 Zobacz w kinie Młody Ahmed Dramat O filmie Tytułowy Ahmed od rozrywek czy kontaktów z rówieśnikami woli czytanie Koranu i naukę u zaprzyjaźnionego imama. Jego zachowanie wkrótce staje się problemem zarówno dla rodziny, jak i nauczycieli. Chłopiec nie... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Kim jest Ahmed? To trzynastoletni, zdolny chłopak dorastający w małym belgijskim mieście. Pozbawiony opieki ojca (wychowuje się z matką i siostrą) zafascynował się radykalnymi poglądami lokalnego ekstremistycznego imama. Wcześniej spędzał... Czytaj więcej

Nowy film belgijskiego duetu reżyserów - Jean-Pierre'a i Luca Dardenne - który tej wiosny prezentowany był na Festiwalu Filmowym w Cannes. Jest to historia młodego człowieka sprowadzonego na złą drogę i stającego się fanatykiem religijnym. Cała produkcja utrzymana jest w surowym stylu, a historię opowiedziano przy użyciu minimalistycznych środków przekazu - wszystko to wprowadza widza w surowy klimat opowieści, w którym pozostajemy aż do samego końca. Tym samym film jest raczej monotonny, co z pewnością nie spodoba się wszystkim.

Data premiery w Polsce: 6 grudnia

Nadzwyczajni 7,6 2019 Zobacz w kinie Nadzwyczajni Komedia O filmie Bruno (Vincent Cassel) i Malik (Reda Kateb) są najlepszymi kumplami. Na pierwszy rzut oka wszystko ich dzieli – temperament, zainteresowania, a nawet religia. Łączy natomiast gorąca przyjaźń oraz fakt, że... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Tu zamiast Stephane jest Bruno, a w jego roli pełen energii, dokładnie taki, jaki powinien być jego bohater - zaangażowany. Bo to właśnie film o zaangażowaniu... Czytaj więcej

Francuski komediodramat, w którym w rolach głównych występują Vincent Cassel i Reda Kateb, doceniony Nagrodą Publiczności na Festiwalu w San Sebastian. Jest to opowieść o dwóch zupełnie różnych od siebie kumplach, których łączy wspólna walka z systemem w słusznej sprawie. Choć w sieci nie ma zbyt wielu recenzji, film jest doceniany za wielkie serce - warto wspomnieć, że za sterami stoi duet reżyserski Olivier Nakache i Eric Todelano, czyli panowie, którzy stworzyli produkcje takie jak Nietykalni, Nasze najlepsze wesele czy Samba. Skusicie się na ich kolejny film?

Data premiery w Polsce: 6 grudnia

Słodziak 6,1 2019 Zobacz w kinie Słodziak Dramat O filmie Honey Boy to nowy film biograficzny reżyserowany przez Almę Har’el. Jest to luźna adaptacja życiorysu aktora Shii LaBeoufa – w filmie zobaczymy jego dzieciństwo oraz trudną relację z łamiącym prawo... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Długie zaniedbane włosy, okrągłe okulary i dżinsowa kurtka zakładana do jazdy na motocyklu - zmieniając się na potrzeby filmu w swojego ojca, odarł swoją młodość oraz późniejsze... Czytaj więcej

Film, który brzmiał intrygująco na długo zanim powstał - to właśnie tutaj Shia Labeouf wciela się we własnego ojca, współtworząc historię o samym sobie. Mamy tu zatem do czynienia z kinem biograficznym i - z tego, co można wyczytać w recenzjach - całkiem intrygującym. Słodziak zbiera znakomite opinie, a kreację LaBeoufa nazywa się jedną z najlepszych w całej jego karierze. Przypomnijmy, że jest to luźna adaptacja życiorysu aktora, w której zobaczymy jego dzieciństwo oraz trudną relację z łamiącym prawo ojcem alkoholikiem - na pewno warto zapoznać się za pośrednictwem wielkiego ekranu.

Data premiery w Polsce: 6 grudnia