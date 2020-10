Nowe filmy na październik 2020. Premiery kinowe w Polsce

zrzut ekranu/YouTube

Nowe filmy na październik 2020 zapowiadają się całkiem obiecująco. W artykule przybliżymy Wam tytuły, które w tym miesiącu trafią na kinowe ekrany. Jedną z najciekawszych produkcji jest Szarlatan Agnieszki Holland. Widzów na pewno zainteresuje również thriller Gniazdo, w którym wystąpili Jude Law i Carrie Coon. Fani Rolling Stonesów na dużym ekranie zobaczą Micka Jaggera w filmie Obraz pożądania.

Do kina będziemy mogli się wybrać również na polskie produkcje takie jak Banksterzy czy Polot z Maciejem Musiałowskim. Wśród europejskich propozycji znajdziemy Kwiat szczęścia Jessicy Hausner czy francuski dramat My dwie. W październiku kina mają również wiele propozycji dla najmłodszych widzów, m.in. Pinokio, Trolle 2, Madison czy Tajemniczy ogród z Colinem Firthem. Ostatni piątek miesiąca przyniesie oczywiście halloweenowe horrory Saint Maud, Come play czy Gniazdo zła.

W artykule przedstawiamy daty poszczególnych premier kinowych, zwiastuny filmów, a także ich opisy. Jest w czym wybierać!

Nowe filmy na październik 2020

Jak zostać gwiazdą

Ostra, zbuntowana nastolatka, bierze udział w castingu do programu muzycznego „Music Race”. Podczas przesłuchania dziewczynie nie podoba się aroganckie zachowanie jednego z jurorów, Ola. Wkrótce okazuje się, że piosenkarz jest ojcem Ostrej. Nastolatka dostanie szansę, by zemścić się na mężczyźnie, który zostawił jej mamę z małym dzieckiem. Konflikt jest na rękę producentowi programu. W filmie zobaczymy m.in. Macieja Zakościelnego, Tomasza Karolaka, Anitę Sokołowską, Urszulę Dudziak, Julię Kamińską oraz Katarzynę Sawczuk.

Data premiery: 2 października

Skandal. Ewenement Molesty

Skandal. Ewenement Molesty to dokument, który przybliża historię kultowego składu hip-hopowego z ursynowskich blokowisk. Mistic Molesta powstała w połowie lat 90. To wtedy kilku chłopaków, zafascynowanych rapem zza oceanu, postanowiło założyć własny skład. Później ich muzyka odmieniła polską scenę hip-hopową. Scenarzystą oraz reżyserem filmu jest Bartosz Paduch.

Data premiery: 2 października

Świat według kota

Film przenosi nas w podróż po Amsterdamie. Jednak nie jest to typowe zwiedzanie - naszym przewodnikiem zostaje bowiem zamieszkujący stolicę Holandii kot. Wraz z nim poznajemy środowisko i zwyczaje innych zwierząt, którym przyszło żyć we wspomnianym mieście. Reżyser Mark Verkerk ukazuje naszych braci mniejszych - ich codzienność, zdobywanie pożywienia oraz to, jak chronią się przed ludźmi.

Data premiery: 2 października

Trolle 2

W kolejnej części Trolli Królowa Poppy i Mruk odkryją, iż są jeszcze inne światy zamieszkiwane przez Trolle. Bohaterowie staną przed zadaniem pogodzenia wszystkich Trolli - niezależnie od tego, jakiej muzyki słuchają. Aby tego dokonać, bohaterowie muszą wyruszyć w podróż przez nowe, nie zawsze bezpieczne, lądy. Trolle 2 to film twórców Shreka i Dzieciak rządzi.

Data premiery: 2 października

Szarlatan

Najnowszy film Agnieszki Holland opowie historię Mikoláška, tytułowego szarlatana, czechosłowackiego uzdrowiciela. Znający leczniczą moc ziół bohater za pomocą natury potrafi wyleczyć wiele dolegliwości swoich pacjentów. Dar Mikoláška ma jednak i swą ciemną stronę... Oparty na faktach film spotkał się ze świetnym przyjęciem na festiwalu Berlinale.

Data premiery: 9 października

Halvdan - prawie wiking

Halvdan - prawie wiking to kolejna październikowa propozycja kinowa dla najmłodszych. Film przedstawi historię przyjaźni Halvdana i Mei, pochodzących ze zwaśnionych obozów. Bohaterowie staną przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginionego topora, będącego symbolem siły wikingów. Film zrealizowano w oparciu o książkę Martina Widmarka.

Data premiery: 9 października