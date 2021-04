Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na marzec 2021 r.

Źródło: Insignis

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z marca 2021 roku. Jak zwykle wybraliśmy ponad dzwadzieścia propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction.

W marcu 2021 roku wydawcy działali pełną parą, niestraszne były im kolejne lock downy, więc było wczym wybierać.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe ze stycznia 2021 r.:

Stephen King - Później

groza / obyczajowa / duchy

Tylko umarli nie mają sekretów.

Jamie od najmłodszych lat widuje zmarłych. I nie przypomina to tego, co znamy ze słynnego filmu z Bruce’em Willisem. Jamie może zobaczyć to, czego nikt inny nie widzi, i poznać sekrety, których nikt inny nie zna. Ale cena, jaką musi płacić za swoje nadnaturalne zdolności, jest bardzo wysoka. O czym doskonale wie matka Jamiego, która namawiała go, aby nikomu nie mówił, co potrafi. Taki dar nie może długo jednak pozostać niezauważony. I Jamie wkrótce będzie musiał pomagać nowojorskiej policji w śledztwie w sprawie, w której pewien morderca groził uderzeniem zza grobu.

Czasami dorastać znaczy stanąć twarzą w twarz z prześladującymi cię demonami.

Później, najnowsza powieść Stephena Kinga, to horror w najlepszym wydaniu – przerażający i poruszający. To także historia o straconej niewinności i konieczności wyborów między dobrem a złem. Uważny czytelnik znajdzie w niej echa jednej z najsławniejszych powieści Kinga – TO – i odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, aby stawić czoło złu we wszystkich jego postaciach.

Źródło: Albatros

Marlon James - Czarny lampart, czerwony wilk

fantasy / afrykańska mitologia / nagradzany autor

Dziecko nie żyje. Nie pozostało nic więcej, by wiedzieć.

Tropiciel jest myśliwym, znanym w trzynastu królestwach jako ten, który ma nos. I choć zawsze pracuje sam, ten jeden jedyny raz musi zrobić wyjątek. By odnaleźć zaginione dziecko, sprzymierza się z grupą podobnych sobie najemników. A są tam wszyscy: od wiedźmy, przez smutnego olbrzyma, aż do zmiennokształtnego Lamparta. Każde z nich jest śmiertelnie niebezpieczne. Każde z nich pilnie strzeże swoich tajemnic.

Podążając za zapachem dziecka, grupa przejdzie przez potężne miasta, groźne rzeki i zaklęte puszcze, na każdym kroku tropiona przez istoty, które pragną ich śmierci. Wątpliwości nie opuszczają Tropiciela ani przez chwilę. Kim jest tajemniczy chłopiec, którego muszą odnaleźć? Dlaczego tak wiele osób chce przerwać ich poszukiwania? I przede wszystkim – kto kłamie, a kto mówi prawdę?

Czerpiąc garściami z afrykańskiej historii i mitologii oraz własnej wyobraźni, Marlon James opowiada historię o niesamowitym rozmachu, której akcja dzieje się w starożytnym świecie, dziwnie przypominającym współczesny. Czarny lampart, czerwony wilk to opowieść niezwykle brutalna, osadzona w fantastycznej scenerii, a jednocześnie poruszająca.

Źródło: Echa

Garri Kasparow - Ostatni bastion umysłu

non-fiction / szachy / człowiek kontra komputer

Jeśli spodobała ci się powieść „Gambit królowej” Waltera Tevisa lub oparty na niej serial Netfliksa, to powinieneś koniecznie sięgnąć po „Ostatni bastion umysłu” arcymistrza szachowego Garriego Kasparowa, specjalnego konsultanta wspomnianego serialu! To pasjonująca opowieść o szachach i apoteoza postępu technologii, napisana przez człowieka, któremu technologia zagroziła końcem kariery. Przeczytaj o grze mistrzów, psychologii szachowych zmagań, inteligencji (ludzkiej i sztucznej), a także o niesamowitych kulisach najsłynniejszych pojedynków człowieka z maszyną: dwóch meczach szachowych Kasparow – IBM Deep Blue.

Mecz szachowy, który w 1997 roku Garri Kasparow rozegrał z superkomputerem IBM Deep Blue, był przełomowym momentem w historii technologii. Wyznaczył początek nowej ery – ery sztucznej inteligencji. Oto maszyna pokonała człowieka – i to aktualnego mistrza świata w dyscyplinie wymagającej największej sprawności intelektualnej! Dotarcie do tego etapu zajęło ludzkości ponad sto lat.W swojej wyjątkowej książce Kasparow po raz pierwszy ujawnia własną – zaskakującą, a może nawet szokującą – wersję tamtych wydarzeń. Opisuje, jak się czuł, obmyślając strategię przeciw nieustępliwemu, niezmordowanemu przeciwnikowi w sytuacji, gdy

oczy całego świata śledziły jego poczynania. Opowiada o historii sztucznej inteligencji z perspektywy mikrokosmosu szachów – gry uważanej przez pokolenia naukowców za klucz do zrozumienia mechanizmów poznania ludzkiego i maszynowego. Kasparow, korzystając ze swoich wyjątkowych doświadczeń, wybiega w przyszłość i przedstawia sztuczną inteligencję jako wspaniałą szansę rozwoju człowieka. Podczas gdy wielu wciąż widzi w niej zagrożenie, w szczególności jeśli chodzi o wpływ na rynek pracy, Kasparow pokazuje, jak ludzkość zamiast obawiać się swoich najbardziej wyrafinowanych wytworów intelektu, może przy ich pomocy wznieść się na nieosiągalne dotąd wyżyny.

Źródło: Insignis

Stuart Turton - Demon i mroczna toń

kryminał / historyczna / rejs oceaniczny

„Demon i mroczna toń” nadaje nowy wymiar duetom detektywistycznym w stylu Holmesa i Watsona! Spodziewajcie się trzymającego w napięciu horroru z siłami nadprzyrodzonymi, podejrzeń o tajemny kult i paranormalnej zagadki rozgrywającej się na środku bezkresnego oceanu!

Morderstwo na pełnym morzu. Niezwykły duet detektywów. Demon, który być może wcale nie istnieje.

Rok 1624. Samuel Pipps, największy detektyw swoich czasów, musi zostać dowieziony na proces za zbrodnię, której – choć nie jest to takie pewne – nie popełnił. Podróżuje z nim Arent Hayes, uczeń i wierny przyjaciel, który zamierza zrobić wszystko, by udowodnić jego niewinność. Gdy tylko statek wyrusza z portu, zaczyna prześladować go zły omen. Zły omen… albo bardzo konkretny demon. Po pokładzie krąży trędowaty, który umarł dwa razy. Na żaglach zaczynają pojawiać się tajemnicze znaki. Ktoś zaczyna mordować trzodę. Aby przebłagać mroczne wody oceanu, troje pasażerów zostaje skazanych na śmierć. W tym Pipps. Tylko Hayes może podjąć się rozwiązania zagadki działającego na okręcie demona. Zagadki, która sięga daleko w przeszłość i łączy wszystkich pasażerów statku. I wszystkich może kosztować życie.

Źródło: Albatros

Michał Protasiuk - Anatomia pęknięcia

opowiadania / niedaleka przyszłość / science fiction

Anatomia pęknięcia Michała Protasiuka jest jak literacka odsłona brytyjskiego serialu Black Mirror. Zanurzamy się w rzeczywistość zdominowaną przez nowe technologie. Podzielony internet, rządzące nami algorytmy i bańki filtrujące – to tematy, wokół których Protasiuk buduje fabułę trzymającą w napięciu jak znakomity thriller. Ta literatura, osadzona w mrocznych, często skandynawskich klimatach, opowiadająca o zdegradowanym środowisku naturalnym, odbierającej nam wolność sztucznej inteligencji czy zjawisku deep fake, jest dla nas – odgrodzonych od świata ekranem telefonu i komputera – niepokojąco aktualna i znajoma. Diagnozuje nasze lęki o przyszłość.

Źródło: Powergraph