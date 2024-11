Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na listopad 2024 r.

Zysk i S-ka / Vesper / Rebis

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z listopada 2024 roku. Zbliża się okres przedświąteczny, są imprezy targowe - czyli na rynku pojawiło się sporo nowych książek. Wydawcy finiszowali przed zimowym, spokojniejszym okresem i zaprezentowali czytelnikom dużą dawkę tytułów.

Jak zwykle wybraliśmy dla Was garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też wznowienia.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z listopada 2024 roku:

Adrian Tchaikovsky - Dzieci czasu

seria Wymiary / science fiction / walka o planetę

Kto zwycięży w walce o nowy Eden?

Ziemia umarła. Ludzkość została osierocona, chociaż sama przyczyniła się do śmierci rodzicielki. Ostatnie setki tysięcy przedstawicieli gatunku wyruszają w nieznane, by śladem swoich starożytnych poprzedników odnaleźć planety, które staną się dla nich nowym domem.

Jednak pasażerowie olbrzymich krążowników dysponują jedynie strzępkiem wiedzy, która pozwoliła Starożytnym terraformować obce planety, przystosować je do warunków niezbędnych człowiekowi. Wciąż dostępne są częściowo rozszyfrowane mapy gwiezdne, wskazujące, gdzie należy rozpocząć poszukiwania. Niepowodzenie oznaczać może jednak powolną śmierć wśród gwiazd.

U celu swej podróży pasażerowie statku „Gilgamesz” odkrywają największy skarb dawnych wieków – świat idealny, pełen lasów i mórz.

Ale nie wszystko w „Świecie Kern” jest takim, jak przypuszczają nowi osadnicy. W orbitującej wokół planety stacji badawczej wciąż tkwi, zamknięty w komputerach, zespolony ze sztuczną inteligencją duch doktor Avrany Kern – osoby odpowiedzialnej za przemiany na planecie. Naukowczyni, która pod żadnym pozorem nie pozwoli na zakłócenie jej biologicznego „eksperymentu”. „Świat Kern” okazuje się być zamieszkały, co więcej – rozwinęła się tutaj zaawansowana społecznie i kulturowo cywilizacja, stworzona przez gatunek, który od zarania dziejów budził w ludziach atawistyczny lęk.

Dwie cywilizacje zmierzają w stronę nieuniknionej konfrontacji, która wyłoni prawowitych dziedziców Nowej Ziemi.

Źródło: Vesper

Al Pacino - Sonny Boy

autobiografia / aktor / film i teatr

Al Pacino rozbłysnął na scenie niczym supernova. Od końca lat pięćdziesiątych, czasów Marlona Brando i Jamesa Deana, żaden aktor nie wdarł się tak przebojowo do świata kultury. Pierwszą główną rolę filmową zagrał w 1971 roku w Narkomanach. Do 1975 roku miał już za sobą cztery kolejne filmy – dwie części Ojca chrzestnego, Serpico oraz Pieskie popołudnie, które nie tylko odniosły sukces, lecz także trwale zapisały się w historii kina.

Pacino był już wtedy po trzydziestce i zdążył niejedno przeżyć. Regularnie występował w teatrach awangardowych, był członkiem nowojorskiej bohemy i podejmował się różnych dorywczych prac. Wychowywała go kochająca, lecz niestabilna psychicznie matka oraz jej rodzice, ojciec natomiast porzucił rodzinę, gdy Pacino był dzieckiem. Najważniejsze lekcje odebrał jednak na ulicach Południowego Bronxu. Gdy nauczycielka dostrzegła jego talent i skłoniła go, by zdawał do słynnego nowojorskiego Liceum Sztuk Performatywnych, jego los się przesądził. Na dobre i na złe, w biedzie i dostatku, wśród cierpień i radości – aktorstwo stało się treścią jego życia, a aktorzy – jego plemieniem.

Sonny Boy to wspomnienia człowieka, który niczego nie musi się już obawiać i nie pozostało mu nic do ukrycia.

Źródło: Agora

Anthony Ryan - Lord wieży

część cyklu / fantasy / wojna

„Bogowie są prawdziwi dla tych, którzy w nich pokładają nadzieję.“

Vaelin Al Sorna, legendarny wojownik, Morderca Nadziei, człowiek, który widział, jak jego królestwo tonie we krwi – wraca do domu. Niesie ze sobą ból, brzemię zdrady i jedno postanowienie: nigdy więcej nie sięgać po miecz. Ale los ma swoje plany, a pieśń krwi, która tętni w jego żyłach, nie zamierza milczeć.

"Lord Wieży" to opowieść o wojnie, zdradzie i sile, która nie daje spokoju nawet tym, którzy pragną pokoju.

Czasem, by ocalić wszystko, co ważne, trzeba raz jeszcze chwycić za broń – choć serce błaga o coś innego.

Źródło: Fabryka Słów

Harry Harrison - Początki Stalowego Szczura

seria Wymiary / science fiction / zbiorcze wydanie

"Nasze zorganizowane i praworządne społeczeństwo praktycznie pozbawione jest przestępczości. Zapewne dziewięćdziesiąt dziewięć procent obywateli nawet nie wyobraża sobie, że mogliby złamać prawo. Zostaje jednak ten jeden procent. To on uzasadnia istnienie policji. Ten jeden procent składa się ze mnie i garstki mi podobnych, rozsianych po całej galaktyce. Teoretycznie nie powinniśmy istnieć, a już na pewno nie powinniśmy mieć żadnej możliwości działania. I jak zwykle teoria nie idzie w parze z praktyką. Jesteśmy skuteczni, niezwykle skuteczni, a żyje nam się całkiem wygodnie. Jesteśmy niczym szczury: bytujemy między ludźmi, ale reguły życia społecznego nas nie dotyczą. Przestrzegamy żelaznych zasad, dlatego nazywają nas Stalowymi Szczurami. Bycie Stalowym Szczurem skazuje każdego na samotność, ale zarazem daje poczucie dumy i dostarcza ekstremalnych przyjemności – oczywiście dopóki nie trafi się za kratki. W naszym świecie nie ma miejsca na półśrodki: nie istnieją najemnicy, włamywacze-dżentelmeni, czy osoby wiodące podwójne życie. Nie ma alternatywy: albo jesteś pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, albo nikim. Stalowym Szczurem. Ja wybrałem to drugie".

Stalowy Szczur to przydomek Jamesa Bolivara DiGriza, znanego także jako Śliski Jim. DiGriz to kosmiczny awanturnik, oszust i złodziej. Obdarzony charyzmą, inteligencją i nieprzeciętnym poczuciem humoru, mistrz sztuk walki, ekspert w dziedzinie kamuflażu.

Seria o Stalowym Szczurze Harry’ego Harrisona to literatura rozrywkowa, przygodowa, w której doprawiona sporą dawką satyry i absurdu akcja pędzi na złamanie karku, a zwroty akcji nie pozwalają na odłożenie książki choćby na moment. Niniejszy tom trzy minipowieści: „Narodziny Stalowego Szczura”, „Stalowy Szczur idzie do wojska” oraz „Stalowy Szczur śpiewa bluesa”.

Źródło: Vesper

Andrzej Sapkowski - Rozdroże kruków

fantasy / młody Geralt / Wiedźmin

Oto słowa Proroka: zaprawdę powiadam wam, że nastanie chaos w wielu miejscach i ogień często będzie wybuchał.

Słońce rozjaśni się w nocy, a księżyc w ciągu dnia, gwiazdy zaś zaczną spadać. Krew będzie ciec z drzewa, a kamień wyda głos.

Dzikie bestie będą atakować, a niewiasty brzemienne będą rodzić potwory.

I oto sprawdziło się proroctwo i oczom naszym stało się ono widome: niewiasty porodziły potwory.

Wiedźmini są tymi potworami, heroldami chaosu i zguby.

— Anonim, „Monstrum albo wiedźmina opisanie”

Źródło: SuperNOWA

Anna Bimer - Świat Machulskich. Biografia rodzinna

biografia / kino i teatr / rodzina

Mówi się, że za każdą karierą mężczyzny stoi kobieta. Potwierdził to Jan Machulski, deklarując: „Bez Haliny nigdy bym tyle nie osiągnął”. Jego żona wywarła też oczywiście wpływ na ich syna, Juliusza – na kształtowanie jego talentu, wyobraźni i zdolności osiągania celów. Przypięła skrzydła bardzo wielu znanym dziś wychowankom Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty, które prowadziła, gdy dyrektorem teatru był Jan. Wspólnie stworzyli miejsce przyjazne, otwarte, barwne, dające do myślenia.

Teatr Ochoty zrodził się z ochoty i pasji robienia teatru, a Ognisko ogniskowało wiele funkcji i potrzeb różnych ludzi – uczenie się i uczenie innych, artystyczna swoboda i rozwój wyobraźni z nienachalnym rygorem niezbędnym do utrzymania w ryzach młodych ludzi w najbardziej buntowniczym okresie. Ognisko ogniskowało również pracę i życie rodziny Machulskich. Gdy spojrzeć na nich z tej perspektywy, widać, kto był ideą, kto energią, kto przekorą, a czasem sarkazmem. I kto kochał namiętnie...

Źródło: Rebis

Michael Moorcock - Wieczny Wojownik. Tomy 1 i 2

fantasy / seria Eony / trzy powieści w dwóch tomach

John Daker wiedzie nudne, niczym niewyróżniające się życie XX-wiecznego mieszkańca wielkiej metropolii. Wszystko zmienia się, gdy zaczynają dręczyć go powracające co noc sny, w których słyszy wołanie o pomoc, sny o wielkich bitwach, sny, w których widzi twarze tysięcy osób, sny, w których słyszy setki imion.

Daker odpowiada na wezwanie i zostaje wciągnięty w alternatywną czasoprzestrzeń. Trafia do świata, w którym ludzkość walczy o przetrwanie z zagrażającą jej istnieniu, rozumną rasą. Ale nie jest już Johnem Dakerem. Odradza się w ciele dawno zmarłego bohatera i wojownika, który obiecał, że powróci, kiedy ludzkości zagrażać będzie niebezpieczeństwo. Dzięki przebłyskom wiedzy i wspomnieniom z różnych poprzednich wcieleń, Daker uznaje, że jest reinkarnacją Erekosë, a także „Wiecznym Wojownikiem”, duszą bohatera, która przyjmuje odmienne formy i tożsamości w różnych miejscach i czasach. Gdy wspomnienia z życia Dakera zanikają, a jego umysł przenika się z umysłem Erekosë, akceptuje on swoją zmienioną tożsamość i podejmuje próbę zakończenia wielkiej wojny.

Nie ma jednak pewności, że zakończy się ona zgodnie z przewidywaniami…

Pierwszy tom zawiera powieści Wieczny wojownik i Feniks w Obsydianie, a drugi Smok w mieczu.

Źródło: Vesper