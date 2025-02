Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na styczeń 2025 r.

Initium / Copernicus Corporation / Świat Książki

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem ze stycznia 2025 roku. Przez większość miesiąca na rynku wydawniczym było spokojnie i dopiero kilka ostatnich dni przyniosło więcej książkowych premier.

Niemniej jak zwykle wybraliśmy dla Was garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też wznowienia.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z stycznia 2025 roku:

Cesca Major - Może następnym razem

pętla czasowa / zmiana życia / fantastyka

To tylko kolejny poniedziałek i Emma, zapracowana agentka literacka, wybiega rankiem z domu, nie zauważając, że jej ukochany mąż Dan wydaje się przybity, syn nie potrafi spojrzeć jej w oczy, a córka nie chce mieć z nią nic wspólnego. Nawet pies wygląda na przygnębionego.

Danowi nie podoba się, że Emma znowu zapomniała o ich rocznicy. W końcu po kolejnej kłótni mężczyzna bierze psa na spacer i niedługo później cały roztrzęsiony wpada pod samochód.

Następnego dnia Emma budzi się… i Dan żyje. I znowu zaczyna się poniedziałek.

A potem jeszcze raz dzieje się to samo.

I jeszcze raz.

Emma rozpaczliwie stara się zmienić przeznaczenie, dokonując małych zmian: przestaje wgapiać się w telefon, każe szefowej się odczepić, pamięta o mężu, rozmawia z dziećmi, odzywa się do dawnych przyjaciółek, upija się i robi szalone zakupy.

Tylko czy będzie potrafiła odnaleźć siebie na nowo w całym tym zamieszaniu? Czy przypomni sobie, za co lubiła swoją pracę oraz czy uda jej się porozumieć z dziećmi i pogodzić z Danem?

Poruszająca historia odpowiadająca na pytanie: Co by było, gdyby? oraz o tym, co we współczesnym świecie oznacza bycie kobietą.

Źródło: Świat Książki

Zbigniew Jankowski - Wilczym śladem. Historia powstania gry Wiedźmin 3

non-fiction / historia powstawania / Wiedźmin 3

Odkryj fascynującą historię o poświęceniu i pogoni za marzeniami. Poznaj kulisy procesu produkcyjnego gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i dowiedz się, jak powstawały zadania, fabuła, świat, postacie oraz muzyka.

Książka opiera się na dwudziestu siedmiu wywiadach i blisko pięćdziesięciu godzinach rozmów twarzą w twarz z autorami gry, między innymi reżyserem, projektantami, pisarzami, artystami i programistami.

Dowiedz się, kim byli twórcy, jak trafili do studia CD Projekt Red, czym się zajmowali i jakie przeżywali emocje. Dzięki rekonstrukcji wydarzeń i rozmów zanurz się w wartko poprowadzoną opowieść opartą na faktach.

Źródło: Gamebook

Krzysztof Jóźwik - Baron

kryminał / część cyklu / brutalne porachunki

Znalezione w wodzie okaleczone zwłoki młodej kobiety dają początek kolejnemu śledztwu Ewy Jędrycz i Huberta Zaniewskiego, puławskich policjantów, którym przyjdzie się tym razem zmierzyć z wyjątkowo brutalnym i przebiegłym zabójcą.

Pozornie niezwiązane ze sobą zagadkowe zbrodnie zdają się łączyć w zaskakujący wzór, prowadzący do szanowanych puławskich biznesmenów. Czy to możliwe, że ich interes skrywa coś o wiele mroczniejszego?

Porachunki gangów narkotykowych, krwawe wendety, sadystyczne zbrodnie i osobiste problemy śledczych.

Krzysztof Józwik, autor bestsellerowych kryminałów, powraca z kolejną opowieścią, w której obnaża najczarniejsze strony ludzkiej natury.

Źródło: Initium

Wojciech Chmielarz - Przejęcie

kryminał / komisarz Mortka / reedycja

Z mostu Gdańskiego zwisa brutalnie okaleczone ciało młodego biznesmena. Morderca w skrępowane na plecach dłonie ofiary wcisnął orzeszek ziemny. Czy ma to związek z pewnym upalnym latem w Kolumbii sprzed ponad dziesięciu lat, gdy grupa Polaków wybranych do reklamy spędzała wakacje życia w luksusowym hotelu? Wtedy właśnie beztroscy turyści dostali od Kolumbijczyków propozycję nie do odrzucenia, a raj zmienił się w piekło…

Sprawa trafia na biurko Jakuba Mortki. Komisarz do Warszawy wrócił z kilkumiesięcznego zesłania ze złamaną ręką i zwolnieniem lekarskim – nie miał jednak czasu na rekonwalescencję. Do pomocy dostaje młodą policjantkę, aspirantkę Suchecką, która brak doświadczenia nadrabia ambicją i zaangażowaniem.

Od początku wiadomo, że śledztwo będzie skomplikowane. Zabójca jest bezwzględny i wydaje się, że nigdy nie popełni błędu.

W dynamicznej i pełnej napięcia intrydze – trzecim tomie cyklu o komisarzu Mortce – Wojciech Chmielarz potwierdza, że jest jednym z najlepszych współczesnych autorów kryminałów.

Źródło: Marginesy

Stanisław Grzesiuk - Trylogia bez cenzury

non-fiction / wspomnienia / reedycja

Kultowa trylogia w jednym tomie bez skreśleń i cenzury.

Kariera literacka Stanisława Grzesiuka to największa kariera PRL-u. Jego książki znikały w kilka tygodni z księgarskich półek, a czytelnicy pisali listy do wydawnictwa z prośbą o interwencję. I choć on sam nie chciał nazywać się pisarzem, jego kultową trylogię przeczytało kilka milionów Polaków. Z okazji 100-lecia urodzin porównano pierwsze wydania kultowej trylogii z rękopisem i przywrócono wszystkie fragmenty usunięte przez cenzurę. Teraz wreszcie zebrane w jednym tomie!

Źródło: Prószyński i S-ka

Urszula Kusz-Neumann - Czarny świt

kryminał / debiut / sekrety rodzinne

W lutową noc 2007 roku spokojna wieś Uboże staje się sceną brutalnego morderstwa. Młoda kobieta, z kartką zapisaną wersetami z hymnu sybiraków w dłoni, zostaje znaleziona martwa pod domem komisarza Rafała Hanzy i jego siostry Wiktorii. Skonfliktowane rodzeństwo, zmuszone do współpracy, wraca do miejsca, które skrywa mroczne sekrety.

Wciągnięci w śledztwo przez miejscowego komendanta Witolda Balickiego, Rafał i Wiktoria odkrywają, że klucz do rozwiązania zagadki tkwi w wydarzeniach z czasów deportacji ich rodziców na Wschód. Rodzinne tajemnice zaczynają wychodzić na jaw, a przeszłość zdaje się jeszcze bardziej przerażająca niż obecne wydarzenia.

„Czarny świt” to pełen napięcia, tajemnic i rodzinnych dramatów thriller, gdzie każde kłamstwo i każda decyzja z przeszłości mają swoje konsekwencje w teraźniejszości, a wewnętrzne demony mogą zniszczyć to, co najważniejsze. Przeszłość rzuca długi cień, a prawda bywa straszniejsza niż najgorsze kłamstwo.

Źródło: Initium

Wojciech Chmielarz - Osiedle marzeń

kryminał / komisarz Mortka / reedycja

Szlaban, ochrona, kamery. Osiedle marzeń, gdzie każdy mógłby się czuć bezpiecznie, a jednak pewnego ranka ochroniarz odnajduje zwłoki Zuzanny, studentki dziennikarstwa i aktywistki, która wynajmowała tu mieszkanie z koleżankami. Do zbrodni przyznaje się sprzątająca na osiedlu Ukrainka, w zeznaniach nic się jednak się nie zgadza.

Z pozoru prosta sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. Kto i dlaczego zabił Zuzannę? Czy wpływowy niegdyś polityk ma ukryty cel w wynajmowaniu mieszkań młodym i ładnym studentkom? Czy przeświadczony o własnej nieomylności administrator osiedla nie zaciera przypadkiem śladów? Dlaczego idealistyczna aktywistka spotykała się z chłopakiem nastawionym przede wszystkim na odhaczanie kolejnych szczebli na drabinie sukcesu? I jak to wszystko łączy się z potyczkami warszawskiej gangsterki?

Komisarz Jakub Mortka musi rozwikłać zagadkę, w której zderzają się polityka i przestępczość zorganizowana, seks i narkotyki, ambicje i aspiracje, tajemnice i pragnienia – a te bywają zabójcze. Do pomocy ma aspirantkę Suchocką, która kilka spraw wolałaby zostawić tylko dla siebie.

Źródło: Marginesy