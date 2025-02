Nie tylko Dzień Świstaka. Motyw pętli czasu w wybranych filmach, serialach i książkach

fot. materiały prasowe

Do księgarń trafiła nowa powieść od Ceski Major, która wykorzystuje popularny motyw pętli czasu. Historia opowiada o zapracowanej agentce literackiej, która straciła cel w życiu i przestała zwracać uwagę na bliskich. Na koniec dnia dochodzi do tragedii, ale gdy bohaterka budzi się rano, okazuje się, że znów jest poniedziałek! I tak bez przerwy. W kolejnych dniach kobieta stara się wprowadzać małe zmiany. Ma nadzieję, że uda jej się zapobiec dramatycznym wydarzeniom i wyrwać się z pętli. Przy okazji snuje refleksje nad własnym życiem.

Może następnym razem to wciągająca i poruszająca historia, która odpowiada na pytanie: "Co by było, gdyby...?". To też opowieść o tym, co we współczesnym świecie oznacza bycie kobietą.

Z okazji premiery książki chcieliśmy przypomnieć Wam dzieła popkultury, które wykorzystały motyw pętli czasu. Jeśli po fascynującej lekturze będziecie chcieli pozostać w podobnym klimacie, to czeka na Was kilka wartych uwagi tytułów. Znajdziecie tu pełne humoru komedie, wzruszające dramaty, przerażające horrory i trzymające w napięciu thrillery akcji. Sprawdźcie poniżej.

Filmy, seriale, książki i gry z motywem pętli czasu

Bill Murray gra Phila, sarkastycznego dziennikarza zapowiadającego pogodę w stacji telewizyjnej. Podczas tytułowego Dnia Świstaka, który odbywa się w małym miasteczku, zostaje uwięziony w pętli czasowej. Bezustannie przeżywa dokładnie ten sam dzień - wszyscy zachowują się tak samo, dochodzi do tych samych wydarzeń. Tylko on powoli się zmienia. Ta romantyczna komedia z 1993 roku w reżyserii Harolda Ramisa wciąż doceniana jest przez widzów na całym świecie. Inni reżyserzy i scenarzyści rzadko porywają się na tematykę pętli czasu, bo wiedzą, że będą porównywani do klasyka z Billem Murrayem i Andie MacDowell.

W głównej roli występuje Tom Cruise. Jego bohater nieustannie ginie podczas inwazji obcych. W nieskończonej pętli czasu próbuje dowiedzieć się, jak wygrać wojnę z kosmitami. Przypomina to trochę grę wideo, w której zdobywa doświadczenie i zbliża się do zwycięstwa. Dużym plusem tego filmu jest relacja między postaciami. Na uwagę zasługuje kreacja żołnierki (Emily Blunt). Widz angażuje się w wydarzenia i ekscytuje się efektowną, ale też dość brutalną akcją.

Lekkomyślny Nyles i druhna Sarah spotykają się na ślubie i wpadają w niekończącą się pętlę czasu, z której nie mogą uciec. Palm Springs podejmuje tematykę traumy, depresji i poczucia winy, ale ma też mnóstwo zwariowanych scen tanecznych. W tym komediodramacie występują Cristin Milioti i Andy Samberg. Aktor za swój występ zdobył nominację do Złotego Globu, podobnie jak sam film w kategorii Najlepsza komedia lub musical.

Film opowiada o wrednej dziewczynie. Zoey Deutch gra nastolatkę z San Francisco, która prowadzi "idealne" życie w szkole średniej. Aż któregoś dnia ginie w wypadku samochodowym. Uwięziona w pętli czasowej, zaczyna na nowo oceniać swoje związki i rozgryzać tajemnicę wypadku. To dobry młodzieżowy film oparty na noweli amerykańskiej pisarki Lauren Oliver.

Brett Hopper jest detektywem policji, który pewnego dnia zostaje aresztowany w związku z podejrzeniami o zabójstwo prokuratora okręgowego. Wpada w poważne kłopoty, ale gdy budzi się następnego dnia, okazuje się, że znowu przeżywa ten sam dzień. Teraz musi uciekać, aby udowodnić, że jest niewinny, i znaleźć prawdziwego sprawcę morderstwa. W odróżnieniu od innych produkcji z pętlą czasu, bohater następnego dnia odczuwa skutki wcześniejszych wydarzeń. Ponadto do pewnego stopnia wpływa na otaczających go ludzi. Choć serial był dobry i wciągający, to ze względu na niską oglądalność ABC wyemitowało tylko sześć odcinków. Do sieci trafiło pozostałych siedem epizodów, które zamknęły historię w całkiem satysfakcjonujący sposób.

Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) budzi się w ciele kogoś innego osiem minut przed atakiem terrorystycznym w pociągu. Chce wykorzystać ten czas na znalezienie terrorysty. Reżyser Duncan Jones snuje opowieść o frustracji, które powoduje wykorzystywanie, a także o istocie wolnej woli w każdej alternatywnej rzeczywistości. Thriller emocjonuje na różnych poziomach, a do tego potrafi zaskakiwać.

Loki to najlepszy serial MCU, w którym śledzimy losy tytułowego antybohatera. Pierwszy sezon rozwijał motyw multiwersum oraz różnych wariantów postaci, a w drugim Loki starał się uratować wszechświat poprzez bezskuteczne odtwarzanie tych samych wydarzeń. Skojarzenia z Dniem Świstaka nasuwają się same, ale twórcom udało się wlać w to wiele emocji za sprawą poświęcenia Lokiego. To było niezwykle zadowalające zwieńczenie jego historii.

Niemiecki film akcji Toma Tykwera, w którym tytułowa bohaterka Lola wyrusza na powtarzany kilkakrotnie 20-minutowy sprint. Ma w tym czasie zdobyć 100 tys. niemieckich marek i dostarczyć je swojemu chłopakowi, drobnemu przestępcy, któremu grozi niebezpieczeństwo. Za każdym razem zachodzą niewielkie zmiany w historii, gdy pokonuje kolejne przeszkody w kilku różniących się szczegółami alternatywnych rzeczywistościach. Musi podejmować decyzje, które wpłyną na powodzenie misji. Ten dynamiczny film ze świetną ścieżką dźwiękową dostarcza dreszczyku emocji, a Franka Potente zachwyca swoją kreacją.

Podczas imprezy z okazji swoich 36. urodzin Nadia wpada w pętle czasu. Umiera, a potem wciąż na nowo przeżywa ten sam wieczór. Choć jest to czarna komedia, to przemyca sporo dramatu, ważnych i życiowych wątków oraz refleksji na temat kondycji współczesnego człowieka. Z kolei wspaniała Natasha Lyonne w głównej roli sprawia, że ten serial wciąga.

W 2035 roku James Cole zostaje wysłany w czasie do połowy lat 90. XX wieku, aby zidentyfikować osobę odpowiedzialną za globalny kataklizm. Bohater męczony przez wizje odkrywa, że utknął w pętli czasowej. Na pochwały zasługuje znakomity, wielowarstwowy scenariusz, wizualna strona produkcji oraz świetni Bruce Willis i Brad Pitt. Terry Gilliam nakręcił intrygujący psychologiczny film science fiction, który zapisał się w historii kina.

Nie można też zapomnieć, że powstał niezły serial 12 małp. W głównych rolach zagrali Aaron Stanford i Amanda Schull.

Główną bohaterką jest młoda studentka (w tej roli Jessica Rothe), której każdy dzień kończy się tak samo – momentem jej przerażającej śmierci. Za każdym razem jednak dziewczyna dopatruje się nowych szczegółów, co w końcu prowadzi ją do odkrycia tożsamości zabójcy. To dobrze oceniany horror, który doczekał się również sequela w 2019 roku.

Wynalazek (2004)

Jeden z ciekawszych filmów niezależnych (jego budżet wynosił 7 tys. dolarów!) o podróży w czasie. Opowiada o dwóch przedsiębiorczych wynalazcach, którzy przypadkowo wynajdują urządzenie pozwalające im cofać się w czasie o kilka godzin. Mężczyźni próbują się nawzajem przechytrzyć, ale nie widzą, co tak naprawdę wynaleźli. Shane Carruth, który napisał scenariusz, wyreżyserował film i zagrał w nim główną rolę, stworzył najbardziej realistyczny obraz traktujący o czasowych paradoksach. Warto dodać, że Wynalazek zdobył główną nagrodę na festiwalu w Sundance w 2004 roku.

Pewna organizacja przestępcza wysyła w przeszłość płatnego zabójcę, aby zlikwidował mężczyznę o imieniu Joe. Problem w tym, że rozpoznaje w nim samego siebie. Chwila zawahania kosztuje go bardzo wiele, gdy cel ucieka. Bruce Willis i Joseph Gordon Levitt stworzyli znakomity duet. Wcielili się w wersje tego samego, ale różniącego się pod względem osobowości bohatera. Historia opiera się na wielowymiarowych postaciach, a mniej skupia się na zawiłościach związanych z podróżami w czasie. Co nie zmienia faktu, że to dobre kino od Riana Johnsona.

43-letni Jeff Winston, śmiertelnie znużony pracą bez perspektyw i beznadziejnym małżeństwem, umiera na zawał serca w 1988 roku, po czym budzi się w swoim dawnym pokoju w akademiku. Jest 1963 rok, a on jest osiemnastolatkiem. Pętlą nie jest tylko jeden dzień, ale całe życie bohatera, który może kreować je na nowo. To opowieść o naturze przeznaczenia, życiu, miłości i drugich szansach, które wymagają podjęcia niezwykłego ryzyka. Lektura jest wciągająca, skłaniająca do refleksji i ponadczasowa.

W chwili śmierci Harry August zawsze powraca do punktu wyjścia. Niezależnie od tego, co robi i jakie decyzje podejmuje, za każdym razem staje się chłopcem pamiętającym wszystkie fakty z życia, które przeżył dwanaście razy. Nic nigdy się nie zmienia, aż tu nagle... Bohater stara się uratować przyszłość, by nie dopuścić do katastrofy. Niewątpliwie mamy do czynienia z podobnym motywem co w Powtórce Kena Grimwooda, choć historia jest przedstawiona w bardziej kryminalno-sensacyjny sposób. To opowieść o życiu, śmierci, przemijaniu i czasie, a także o decyzjach, które mogą wpływać na losy całego świata.

Do zobaczenia wczoraj to dramat Netflixa o podróżach w czasie, który został wyprodukowany przez Spike’a Lee. Duet nastolatków (Eden Duncan-Smith i Dante Crichlow) wraca do tego samego dnia, gdy ich pierwsza podróż w czasie zakończyła się tragedią. Film może nie jest zbyt wysoko oceniany i ma sporo dziur fabularnych, ale dostarcza dobrej rozrywki. A do tego cameo zaliczył Michael J. Fox, znany z serii filmów Powrót do przyszłości.

W grze Alan Wake 2 również mamy do czynienia z pętlą czasową, z której nasz tytułowy pisarz próbuje się wydostać. Tworzy kolejne wersje powieści i wciąga do niej osoby postronne, np. agenta Caseya albo Sagę Anderson. Jednak pętla nie jest tym, czym się wydaje... a żeby ukończyć grę, należy ją przejść dwa razy. Z kolei w American Nightmare, czyli spin-offie pierwszej części, dostajemy typowy motyw pętli czasu, gdy dochodzi do finałowej rozgrywki przeciwko Zgrzytowi. Każda zmiana przybliża nas do pokonania złoczyńcy. Jest przy tym sporo zabawy.