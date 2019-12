Prezenty dla spóźnialskich od redakcji naEKRANIE

Jeśli ktoś dopiero na tydzień przed świętami uświadomił sobie, że nie ma prezentów dla bliskich, może mieć spory problem z kupieniem ich przez internet. Co prawda wiele sklepów gwarantuje, że błyskawicznie dostarcza swoje produkty, ale tak naprawdę jesteśmy na łasce listonoszy i kurierów, którzy w tym okresie są tak przytłoczeni pracą, że niektóre przesyłki leżakują w sortowniach znacznie dłużej, niż powinny.

Na szczęście nie wszystko stracone - zebraliśmy tu kilkanaście gadżetów dla fanów filmów, gier i technologii, które bez problemu powinniście znaleźć w sklepach z elektroniką, zabawkami czy odzieżą. Warto przejrzeć ją w poszukiwaniu pomysłów i inspiracji na ostatnią chwilę.

Samsung jest jednym z wiodących producentów sprzętu z Androidem. Jeśli szukasz prezentu dla kogoś, kto potrzebuje porządnego telefonu do oglądania filmów za pośrednictwem serwisów VoD bądź słuchawek uprzyjemniających słuchanie audiobooków, warto zainteresować się ofertą tego producenta.

Zdjęcie: Samsung

Tegoroczne święta fani Gwiezdnych wojen zapamiętają na długie lata, saga Skywalkerów zostanie domknięta. Choć uniwersum będzie eksploatowane przez Disneya przez lata, lada moment skończy się pewna epoka w historii tej kultowej serii. Jeśli szukasz prezentu dla kogoś, kto z wypiekami na twarzy śledzi historię Rey i Kylo Rena – przejrzyj nasze gwiezdnowojenne propozycje prezentowe.

Zdjęcie: Lego

Choć z telefonów Apple korzysta znaczniej mniej osób niż ze smartfonów z Androidem, firma z Cupertino jest jednym z liderów mobilnego wzornictwa przemysłowego. Wybraliśmy kilka prezentów dla tych, którzy pałają sympatią do jabłuszkowej korporacji, ale jeszcze nie rozpoczęli swojej przygody z iOS-em oraz dla osób, które już mają iPhone'a, ale chcieliby nieco usprawnić korzystanie z tych urządzeń.

Zdjęcie: Apple

Filmy MCU wprowadziły do kinematografii nową, supebohaterską jakość. Nawet jeśli wielcy hollywoodzcy twórcy mają ambiwalentny stosunek do tych dzieł, jednemu nie sposób zaprzeczyć – to Avengersi ściągają przed ekrany miliony odbiorców. Produkcje te mają ogromną siłę przebicia, a co za tym idzie - na rynku aż roi się od gadżetów nawiązujących do bohaterów MCU. Jakie prezenty mogą przypaść do gustu fanom Marvela?

Zdjęcie: Tello

Wybór prezentu dla graczy to nie lada wyzwanie. Każdy z nich ma swoje specyficzne preferencje, dlatego nie każda myszka bądź klawiatura przypadnie im do gustu. Ale są prezenty uniwersalne, które spodobają się szerokiemu gronu odbiorców. Przejrzyj nasze propozycje, aby zainspirować się przed ostatnim przedświątecznym szałem zakupowym.

Zdjęcie: Oculus

Książki i komiksy to jeden z najpopularniejszych prezentów gwiazdkowych. Redakcja naEKRANIE przygotowała listę tych pozycji, które powinny zainteresować miłośników popkultury. W naszym zestawieniu znajdziecie tytuły, które przypadną do gustu zarówno dorosłym, jak i znacznie młodszym. Prezentujemy książkowe pomysły prezentowe związane z serialami, kryminały, fantastykę, a także literaturę faktu. Nie zabrakło też rzeczy po prostu ładnie wydanych.