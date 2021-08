Program TV na weekend 06-08.08: Interstellar, Gra, W jak wendeta

fot. Paramount Pictures // Warner Bros.

Seriale:

PIĄTEK:

Detektyw Murdoch – sez. 12, odc. 11

20:30

Epic Drama

Detektyw Murdoch to serial, którego akcja toczy się pod koniec XIX w. w Toronto. Tytułowy detektyw wykorzystuje w pracy innowacyjne metody, co nie podoba się policjantom przywykłym do tradycyjnych technik śledczych.

Zobacz także:

Klangor – odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Snowfall – sez. 4, odc. 5 – 20:10 (HBO)

Dziewięć kobietek – odc. 7 – 20:45 (CANAL+ Premium)

Kruk. Czorny Woron nie śpi – odc. 5 – 21:00 (CANAL+ Premium)

Dave – sez. 2, odc. 5 – 21:30 (HBO3)

Geniusz: Picasso – odc. 10 - 22:00 (TVP Kultura)

Betty – sez. 2, odc. 5 – 22:00 (HBO3)

SOBOTA:

Bo to grzech – sez. 1, odc. 1 – 5

20:00

HBO3

Serial opowiada o czwórce przyjaciół żyjących w dekadzie, w której wszystko się zmienia.

Zobacz także:

Mów mi Kat – sez. 1, odc. 12 – 13 - 19:00 (Comedy Central)

NIEDZIELA:

Wampiry: Dziedzictwo – sez. 3, odc. 16 (ost.)

21:00

HBO

Legacies to serial o wampirach ze szkoły The Salvatore School for the Young and Gifted. Główną bohaterką jest Hope Mikaelson, siedemnastoletnia córka Klausa Mikaelsona. Dziewczyna uczęszcza do szkoły wraz z bliźniaczkami Lizzie i Josie Saltzman, córkami Alarica Saltzmana oraz wieloma innymi niezwykłymi uczniami. Młodzi ludzie są uczeni tego, by byli jak najlepszymi, mimo ich mrocznych instynktów. Czy te młode czarownice, wampiry i wilkołaki zostaną superbohaterami, czy złoczyńcami?

Zobacz także:

Beau Séjour – sez. 2, odc. 9 – 10 (ost.) – 20:10 (ale kino+)

Zabójca z Rillington Place – sez. 1, odc. 3 - 21:30 (Epic Drama)

Witamy na odludziu – odc. 4 – 21:50 (HBO3)

Ślepnąc od świateł – odc. 6 – 22:25 (HBO)