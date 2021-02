Program TV na weekend 26-28.02: Deadpool, Pamiętnik, Dobry, zły i brzydki

Deadpool, Pamiętnik, Dobry, zły i brzydki, King Kong i Big Lebowski to tytuły, które warto obejrzeć w ten weekend. Na uwagę zasługują premiery telewizyjne filmów Stuber, Naród i jego król, Kołysanka i Ocaleni. Z nowymi odcinkami 10. sezonu powraca The Walking Dead. Warto również obejrzeć seriale Ognista miłość i Honorowe zabójstwo. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?