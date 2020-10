Seriale 2020 - premiery, na które warto czekać do końca 2020 roku

materiały prasowe

Gdy trudno o duże premiery kinowe, z pomocą przychodzi telewizja. Na szczęście wielu twórcom udało się skończyć prace nad swoimi projektami przed pandemią lub w jej trakcie i dlatego nie zabraknie jakościowych produkcji do końca tego bardzo specyficznego roku.

Postanowiliśmy sprawdzić i zebrać listę dziesięciu najciekawszych seriali, które do końca 2020 roku pojawią się w telewizji lub w serwisach streamingowych. Wśród wymienionych pozycji są także dwa seriale od Disney+: The Mandalorian i WandaVision. Choć nie ma jeszcze w Polsce dostępu do tego serwisu, są legalne możliwości korzystania w naszym kraju z Disney+, zatem także te dwa seriale wyszczególniliśmy. Nie trudno zauważyć, że większość pozycji to powracające produkcje z nowymi sezonami. Te już bowiem dały znać o swojej jakości, zupełnie inaczej jest z premierowymi serialami, które dopiero będą starały się nas zaskoczyć. Postanowiliśmy jednak wyróżnić kilka takich projektów. Zobaczymy, czy rzeczywiście warto było czekać.

Seriale 2020 - premiery

Serial powraca z nowymi odcinkami. Historia osadzona jest 938 lat po wydarzeniach z 2. sezonu, bo jak pamiętamy, statek skoczył w przyszłość, w której Federacji już nie ma. Co bohaterowie będą robić w 3188 roku? Zajmą się zadaniem odbudowania Federacji.

Będzie to nowy serial aktorski Hulu i Marvela. Bohaterami są Daimon i Satana, którzy są dziećmi tajemniczego i potężnego seryjnego mordercy. Serial będzie pokazywać, jak ta para będzie szukać najgorszego oblicza ludzkości. Zwiastuny zdają się zapowiadać, że będziemy mieli do czynienia z serialowym horrorem w świecie wykreowanym w komiksach Marvela. Czy będzie się z czego bać? Dowiemy się niebawem.

Barbarzyńcy to wysokobudżetowy serial historyczny wyprodukowany w Niemczech dla Netflixa. Całość koncentruje się na prawdziwej historii legendarnej bitwy w Lesie Teutoburskim z 9 roku n.e. W niej też plemiona germańskie zatrzymały ekspansję Cesarstwa Rzymskiego. Zwiastuny zapowiadają duże emocje. Podobno nie szczędzono grosza na stworzenie tego projektu.

Serial na podstawie książki Waltera Tevisa. Opowiada o sierocie i zarazem geniuszu szachowym w czasach zimnej wojny. Beth Harmon walczy z uzależnieniem, by osiągnąć swój cel zostania najlepszą szachistką na świecie. W główną bohaterkę wciela się Anya Taylor-Joy. Obok niej w serialu zobaczymy też Marcina Dorocińskiego, zatem są to dwa wystarczające powody, aby czekać na nowy serial Netflixa.