Seriale wojenne do obejrzenia w TVP VOD. Pozycje, które warto poznać

Seriale wojenne w TVP VOD to nie tylko dobrze znany widzom Czas honoru, ale też wiele innych produkcji, których akcja osadzona jest w trudnych czasach I lub II wojny światowej. Zatem to nie tylko batalistyczne sekwencje, ale też dramaty jednostek i romanse.

Wiele tego typu seriali dostępnych jest na portalu streamingowym TVP VOD. Poniżej przedstawiamy propozycje dla widzów zainteresowanych tematyką produkcji wojennych, które można obejrzeć na wspomnianej platformie. Zobaczcie, co warto zobaczyć.

Seriale wojenne w TVP VOD

W serialu obserwujemy walkę żołnierzy podziemia z nazistowskim okupantem. Przedstawiona zostaje zatem historia oddziału o kryptonimie "Pazur", działającego w czasie II wojny światowej w Warszawie. Głównymi bohaterami są dwaj przyjaciele: dowódca „Pazura”, Leszek Zaręba, ps. „Onyks” i Tadeusz Korzeniewski ps. „Dager”. Pierwszy – sumienny i opanowany, idzie na akcje ze stuprocentową precyzją i skutecznością. Jednak z każdym dniem rosną w nim wątpliwości, co do moralnego wymiaru takiego postępowania. Drugi, wręcz przeciwnie. Okupacyjna rzeczywistość budzi w nim coraz większe pragnienie odwetu na Niemcach.

Wielokrotnie nagradzany, jeden z najpopularniejszych polskich seriali lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wojenne realia dnia codziennego poznajemy poprzez losy dwóch przyjaciół: zaangażowanego w walkę z okupantem porucznika Władysława Niwińskiego i sprytnego a zarazem poczciwego Leona Kurasia, którego głównym celem jest przetrwanie.

Lato Szpiegów

Szpiegowski serial od BBC z elementami autobiograficznymi. Lato Szpiegów jest produkcją powstałą według scenariusza Stephena Poliakoffa i opowiada o losach Samuela Petrukina, rosyjskiego imigranta i inżyniera, który próbuje zasymilować swoją rodzinę z nowym środowiskiem. Marzy, by zapewnić swojej rodzinie miejsce pośród brytyjskiego establishmentu. Ta okazja nadarza się w momencie poznania Kathleen Shaw i jej męża Richarda, bohatera wojennego oraz członka parlamentu.

Czy trzeba coś dodawać? W końcu to jeden z najsłynniejszych seriali w historii polskiej telewizji. Przygody agenta J-23 w czasach II wojny światowej to oczywiście twór swoich czasów, więc niektóre rozwiązania, dialogi i gra aktorów może wydawać się specyficzna. Czy to jednak przeszkadza? Czy to niweluje jakość? Bynajmniej! Emocje, intryga, świetna postać oraz kapitalny antagonista, czyli Bruner.

Klasyk polskiej telewizji i bezapelacyjnie najlepszy serial wojenny, jaki został wyprodukowany w Polsce. Wyjaśnienie dlaczego to temat na osobny, rozbudowany tekst, ale skróćmy to do kilku zdań: przede wszystkim świetne postaci, dobra, ponadczasowa historia oraz świetny klimat. Pomimo wielu dekad i zmiany rzeczywistości ta przygoda załogi czołgu wciąż emocjonuje, bawi i wciąga. Tak tworzy się serial, który będzie zawsze trafiać do widza.

