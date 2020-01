Weekend w telewizji: 03-05.01.2020

Seriale:

PIĄTEK:

Foodie Love – sez. 1, odc. 1 – 2

21:00

HBO3

Bohaterowie, z pomocą aplikacji randkowej, która łączy fanów dobrego jedzenia, wybierają się na randkę. Trzydziestolatkowie z bagażem doświadczeń i masą wątpliwości chcą poznać się lepiej. W przeciągu zaledwie kilku randek, w trakcie których będą wspólnie kosztować różnorodne potrawy, przekonają się, czy są dla siebie stworzeni. W roli głównej Laia Costa, którą nominowano w 2017 roku do nagrody BAFTA, a także aktor i reżyser z Argentyny - Guillermo Pfening.

Zobacz także:

Yellowstone – sez. 1, odc. 1 – 3 – 20:00 (Paramount Channel)

Wataha – sez. 3, odc. 5 - 20:10 (HBO)

Castle Rock – sez. 2, odc. 4 - 5 - 21:10 (HBO)

SOBOTA:

Brytania – sez. 1, odc. 1 – 9

20:00

HBO3

Fabuła serialu Britannia rozgrywa się w 43 roku naszej ery i skupia się na rzymskiej armii, która powraca do Brytanii, by zmiażdżyć serce Celtów. A nimi dowodzą wojowniczka oraz potężni druidzi, którzy potrafią wykorzystać magię do swoich celów.

Zobacz więcej:

Vera – sez. 9, odc. 1 – 4 - 18:25 (ale kino+)

Dorwać małego – sez.2, odc. 7 - 20:00 (Cinemax)

Yellowstone – sez. 1, odc. 4 – 6 – 20:00 (Paramount Channel)

Narcos – sez.2, odc. 3 – 4 - 22:10 (Stopklatka)

NIEDZIELA:

Cardinal – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

John Cardinal (Billy Campbell) jest policjantem. Mężczyzna przez obsesję na punkcie pewnej zaginionej dziewczyny został usunięty z wydziału zabójstw. Gdy odnaleziono jej ciało, John razem z nową partnerką, Lise Delorme (Karine Vanasse), prowadzi dochodzenie, by odnaleźć sprawcę morderstwa. Policjant nie ma pojęcia, że głównym zadaniem kobiety jest obserwowanie go i przekazywanie informacji na jego temat do FBI. Agenci podejrzewają, że Cardinal współpracuje z lokalnym dilerem narkotyków, któremu wiele razy udało się uniknąć aresztowania. Jednocześnie sprawa znalezionego ciała dziewczyny nabiera tempa, gdy giną w podobny sposób kolejne osoby.

Zobacz także:

Dlaczego kobiety zabijają – sez. 1, odc. 9 – 10 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Yellowstone – sez. 1, odc. 7 – 9 – 20:00 (Paramount Channel)