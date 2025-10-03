Henry Cavill miał wypadek przygotowując się do roli. Tak walczy o powrót do zdrowia

fot. Universal Pictures

Henry Cavill niejednokrotnie udowodnił widzom, że nie boi się wyzwań. 42-latek jest znany z tego, że samodzielnie wykonuje sceny kaskaderskie. Jako Superman w szczególności radził sobie z akrobacjami na linie. Jako Geralt z Rivii na potrzeby serialu Wiedźmin nakręcił za to ''100 procent'' scen kaskaderskich. Tak przynajmniej stwierdził niegdyś współpracujący z aktorem kaskader Wolfgang Stegemann z Eastwood Action Stunts. Henry Cavill nie ma zamiaru zwalniać tempa i za pewien czas zadebiutuje na ekranie jako nieśmiertelny wojownik Connor MacLeod w filmie Highlander w reżyserii Chada Stahelskiego. Okazuje się, że data rozpoczęcia zdjęć niestety się przesunęła. Henry Cavill niedawno przekonał się bowiem, że sam nie jest niezniszczalny.

Henry Cavill musi wrócić do zdrowia po wypadku

Highlander z Henrym Cavillem w roli głównej niestety nieprędko trafi do kin. Zdjęcia do filmu, które miały rozpocząć się pod koniec września 2025 roku, zostały przesunięte na początek 2026 roku po tym, jak aktor doznał urazu przygotowując się do roli. Choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie się stało, uraz okazał się na tyle poważny, że Cavill musiał trafić do szpitala. Niedługo po wypadku podzielił się na swoim profilu na Instagramie serią zdjęć szczegółowo przedstawiającą jego sesje fizjoterapeutyczne. Wynika z nich, że najprawdopodobniej doznał urazu lewej kostki.

Poniżej możecie zobaczyć, jak Henry Cavill walczy o powrót do zdrowia:

