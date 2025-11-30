Przeczytaj w weekend
Przystanki w Bydgoszczy i Olsztynie jak w Hawkins!

Finałowy sezon Stranger Things zadebiutował na Netflixie pod koniec listopada 2025 roku. Fani hitowego serialu doczekali się nie tylko nowych odcinków, ale też wyjątkowych atrakcji inspirowanych miasteczkiem Hawkins. W Bydgoszczy oraz Olsztynie pojawiły się przyciągające uwagę przystanki.
Klaudia Woźniak
Zrzut ekranu z filmu z profilu Metropolia Bydgoska .pl Facebook: Metropolia Bydgoska .pl / Netflix
Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część doczeka się premiery 26 grudnia. Ostatni odcinek będzie można z kolei obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Polscy fani Stranger Things mają powody do radości nie tylko za sprawą nowych odcinków. Z okazji premiery finałowej odsłony dzieła braci Duffer w naszym kraju pojawiło się wiele atrakcji, dzięki którym można poczuć się jak po Drugiej Stronie czy w miasteczku Hawkins. W Bydgoszczy i Olsztynie można zobaczyć wyjątkowe przystanki, które stały się lokalnymi atrakcjami.

Gdzie w Bydgoszczy i Olsztynie można zobaczyć przystanki Stranger Things?

Mieszkańcy Bydgoszczy oraz Olsztyna (i nie tylko) mogą poczuć się jak w świecie Stranger Things dzięki ogólnopolskiej akcji promocyjnej Netflixa. W jej ramach powstały specjalne przystanki z wizerunkami głównych bohaterów. W Bydgoszczy taki przystanek stanął przy ul. Jagiellońskiej, obok Focusa, naprzeciwko dworca autobusowego, a w Olsztynie - na placu Roosevelta. Nagrania tej wyjątkowej atrakcji obiegły media społecznościowe i zdążyły już zrobić wrażenie na fanach serialu. Bez wątpienia są one idealnym miejscem do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. O tym, że przystanki ze Stranger Things mają naprawdę wyjątkowy klimat, możecie przekonać się w poniższym filmie udostępnionym przez Metropolię Bydgoską:

Źródło: Facebook: Metropolia Bydgoska .pl

