Dragon Ball Daima: odcinek 10 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Zaskoczeniem odcinka Dragon Ball Daima jest Majiin Kuu, czyli nowa wersja kultowego Buu. Końcówka mimo wszystko zbudowała automatycznie oczekiwania kogoś potężnego w stylu postaci znanej z Dragon Ball Z. Dlatego wydarzenia tego odcinka wywołują u mnie tak bardzo skrajnie mieszane odczucia. Z jednej strony znakomicie, że twórcy nie idą zgodnie z oczekiwaniami i potrafią zrobić im na przekór, by zaskoczyć czymś niespodziewanym. Z drugiej strony pokazanie pojedynku Kuu z kolejnym strażnikiem smoczej kuli zapowiadało się na coś wielkiego i emocjonującego, a dostaliśmy Kuu, którego moc nie zachwyca. Pokazanie go jako kogoś przeciętnego i, bynajmniej nie na poziomie Buu, jest trochę rozczarowujące. Choć jednocześnie nasuwa się pytanie: Czy on jest tak słaby, czy strażnik jest tak potężny? Rozumiem zamysł twórców, aby poprzez wykorzystanie tej postaci zaprezentować wyjątkowo silnego przeciwnika Vegety i Goku, ale nadal czuć niedosyt, bo ktoś taki jak następca Buu zapowiadał się o wiele lepiej niż to, co ostatecznie nam pokazano.

Drugi świat demonów zaprezentowany. Cieszy wciąż poznawanie tych nowych miejsc, których do tej pory w uniwersum Dragon Ball tak nie eksplorowano. Walka z żandarmerią dostarczyła wrażeń, a emocji i rozmachu było co niemiara, gdy zaatakował Kraken. Dzięki takim decyzjom twórców Dragon Ball Daima jako widzowie zawsze dostaniemy coś zaskakującego i interesującego, co pozwala nadać charakteru temu serialowi. Jednak trudno mi nie skrytykować pokazania bohaterów w tym kluczowym momencie: naprawdę tylko Panzy w tej sytuacji pomyślała o smoczej kuli? Wydaje się to trochę naciągane i sprzeczne z charakterami Goku czy boga światów.

Pierwsze wrażenie ze spotkania całej grupy bohaterów może być mieszane. Czy naprawdę nie można byłoby przyspieszyć tempa w tym miejscu? Jak do tej pory, zbyt powolny rozwój historii jest przeze mnie krytykowany, ale te sceny z 10. odcinka wydają się ważne i potrzebne. Pokazanie genezy wszechświata i różnych powiazań Majinów z Glindami pozwala zbudować wrażenie, że to ma cel w tej fabule. Nie dostaliśmy w tym momencie tych informacji ot tak, by zapchać czymś czas ekranowy. Czuć, że to wszystko jeszcze odegra rolę i może być kluczowe w najważniejszych momentach serialu.

Dragon Ball Daima daje niezły odcinek, ale pozostaje liczyć, że teraz naprawdę ten serial nabierze wiatru w żagle i gdy bohaterowie są razem, całość zacznie dostarczać większych wrażeń. Ostatnia scena z obserwującym statek Goku i spółki Nameczaninem intryguje i miejmy nadzieję, że to obietnica czegoś więcej.