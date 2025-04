UFO. Rząd USA, CIA i Pentagon. NASA i SETI. Archiwalne, odtajnione dokumenty. Historia i teraźniejszość - recenzja książki

SQN

Czy jesteśmy sami we wszechświecie? To pytanie od wieków nurtuje ludzkość, pobudzając wyobraźnię i prowadząc do naukowych spekulacji. UFO Garretta M. Graffa to wciągająca książka popularnonaukowa, która łączy historię, naukę i tajemnice. Przedstawia wysiłki rządów i badaczy w poszukiwaniu pozaziemskiej inteligencji.

Ta książka wciągnęła mnie bez reszty. Poznałam dzięki niej fascynujące fakty historyczne, wojskowe tajemnice i naukowe odkrycia. To nie tylko opowieść o „latających spodkach” i teoriach spiskowych, ale przede wszystkim o rzeczywistych wydarzeniach i próbach wyjaśnienia niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych.

Graff prowadzi czytelnika przez dekady badań nad UFO od słynnego incydentu w Roswell, przez zimnowojenne obawy przed sowiecką technologią, aż po współczesne programy rządowe analizujące tajemnicze obiekty na niebie. Autor opiera się na archiwalnych dokumentach, odtajnionych raportach i wywiadach z wojskowymi oraz naukowcami, pokazując, jak bardzo temat UFO splata się z geopolityką i wyścigiem zbrojeń. Książka ujawnia, że wiele doniesień o kosmitach mogło być efektem testów tajnych projektów wojskowych, takich jak samoloty szpiegowskie U-2. Jednak UFO. Rząd USA, CIA i Pentagon. NASA i SETI. Archiwalne, odtajnione dokumenty. Historia i teraźniejszość to nie tylko dzieje wojskowych dochodzeń, ale także wnikliwa analiza naukowa. Graff przedstawia sylwetki astronomów, takich jak J. Allen Hynek, Frank Drake czy Carl Sagan, którzy próbowali podejść do tematu w sposób racjonalny. Ich badania nad możliwością istnienia inteligentnego życia poza Ziemią doprowadziły do powstania takich inicjatyw jak projekt SETI, który do dziś nasłuchuje sygnałów z kosmosu.

Autor wplata również liczne ciekawostki, które czynią lekturę jeszcze bardziej fascynującą. Na przykład w 1947 roku Bulletin of the Atomic Scientists, organizacja założona przez naukowców zaniepokojonych rozwojem energii nuklearnej, stworzyła tzw. Zegar Zagłady, prostą graficzną reprezentację odliczającą czas do potencjalnego końca świata. Wówczas wskazywał 23:53, sugerując, że ludzkość ma zaledwie siedem minut do globalnej katastrofy. Innym intrygującym faktem jest to, że według szacunków w kosmosie może istnieć bilion bilionów światów nadających się do zamieszkania. Liczba tak ogromna, że niemal niemożliwe wydaje się, byśmy byli sami.

Książka Garretta M. Graffa jest jedną z niewielu pozycji, które potrafią zarówno bawić, jak i dostarczać solidnej dawki wiedzy. Choć temat UFO często kojarzy się z fantastyką i spiskami, autor udowadnia, że jest to zagadnienie o realnym znaczeniu naukowym i historycznym. UFO to fascynująca podróż przez dekady badań, tajnych operacji i nieustającego pytania: "czy jesteśmy sami?".