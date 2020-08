Zamiana - recenzja książki

Albatros

Beth O’Leary to brytyjska pisarka, której debiutancka powieść - Współlokatorzy - wywołała na polskim rynku wydawniczym spore zamieszanie. Swoją karierę zaczynała w wydawnictwie publikującym książki dla dzieci. Mieszka na przedmieściach Londynu, a swoją pierwszą powieść napisała w podmiejskim pociągu. Teraz powraca z kolejną urzekającą opowieścią.

Zamiana to historia Leeny oraz Eileen Cotton – czyli wnuczki i babci. Jedna mieszka w Londynie, pracuje w korporacji. Druga zamieszkuje uroczy wiejski domek i stara się dojść do siebie po tym, jak zostawił ją mąż. Pewnego dnia, na skutek kolejnej wpadki Leena dostaje w pracy dwa miesiące wolnego. Szukając pocieszenia u babci, obmyśla plan. Na ten czas obie panie zamienią się miejscami. Eileen posmakuje życia w dużym mieście, tak jak zawsze marzyła, a Leena spróbuje odnaleźć spokój na angielskiej wsi. Co wyniknie z takiej zamiany?

Autorce udało się stworzyć dwie interesujące bohaterki. Narracja jest prowadzona dwutorowo. Eileen jest żywiołową 79-latką, często zapominającą o swoim wieku, za co przychodzi zapłacić jej bólem kręgosłupa lub zawrotami głowy. To jednak nie nakłania jej do zwolnienia tempa. Londyn otwiera przed nią możliwości randkowania przez internet – niejedna młodsza kobieta może pozazdrościć powodzenia, jakim cieszy się w stolicy Eileen. Czytanie o jej internetowym randkowaniu sprawia czytelnikowi ogromną frajdę. To kobieta, która nie potrafi usiedzieć na miejscu, tak że szybko zjednuje sobie mieszkańców kamienicy, w której mieszka. Nie będzie chyba czytelniczki, której nie wciągnie historia pełnej pogody ducha seniorki.

Źródło: Albatros

Leena z kolei początkowo zupełnie nie radzi sobie na „wygnaniu”. Stara się odpocząć i dopasować do wiejskich standardów, ale nie przychodzi jej to łatwo, gdyż ciągle ogarnięta jest myślami o pracy. Na szczęście może liczyć na grono sąsiadów swojej babci, którzy zadbają o to, aby miała ręce pełne roboty. Dziewczyna nie raz wpadnie w tarapaty, które przyprawią czytelnika o uśmiech. Przyjemnie obserwuje się jej przemianę z pracoholiczki w kobietę, która panuje nad swoim życiem i umie odpowiednio ustawić swoje priorytety.

Obie panie w nowych miejscach starają się przeprowadzić rewolucje. Eileen namawia swoich nowych znajomych, aby spędzali więcej czasu razem. Organizuje spotkania dla samotnych osób. Leena z kolei usiłuje wprowadzić do wiejskiego życia trochę nowoczesnego ducha i zmienić sposób myślenia oraz podejście do życia sąsiadów swojej babci. Nie jest im jednak łatwo walczyć z ludzkimi przyzwyczajeniami.

Powieść, chociaż jest lekką i przyjemną lekturą, stroni od cukierkowatości. Autorce udało się zrównoważyć sceny pełne humoru z tymi smutnymi, poważnymi. O’Leary w Zamianie postanowiła poruszyć wątek radzenia sobie ze stratą po utracie bliskiej osoby. Udało jej się to bardzo dobrze. Pokazała różne punkty widzenia. Każda z naszych bohaterek, ale też postaci poboczne inaczej radzą sobie z traumą. W Zamianie pojawia się również wątek rozwiązywania rodzinnych konfliktów. Wszystko to sprawia, że powieść wydaje się bardziej autentyczna, bo w końcu w życiu dobre chwile przeplatają się z tymi mniej optymistycznymi.

Zamiana to książka idealna dla czytelniczki w każdym wieku. To ciepła historia, pełna poczucia humoru. Czyta się ją błyskawicznie, bo po prostu nie sposób się oderwać od przygód Eileen i Leeny. To pozycja, która potrafi podnieść czytelnika na duchu.