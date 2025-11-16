Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Zły zamiar - recenzja serialu

Zły zamiar od Amazona to jeden z tych seriali próbujących na nowo opowiedzieć historię, którą w telewizji przedstawiano tysiące razy. A kiedy ktoś bierze się za taki projekt, musi mieć w zanadrzu coś co go wyróżni. Niestety Zły zamiar czegoś takiego nie ma.
Ocena recenzenta:
3/10
Reklama
placeholder
Jakub Jabłoński
Jakub Jabłoński
Tagi:  recenzja 
Malice fot. materiały prasowe
Reklama

Czasami jest tak, że siadając do serialu, podświadomie wie się, że nic z tego nie będzie. Że nawet jeśli opis jest intrygujący, a obsada raczej doborowa, to coś się nie klei. Tak było właśnie ze Złym zamiarem, nowym serialem Amazona. W obsadzie David Duchovny i Carice van Houten (Melisandre z Gry o tron), temat skupia się na psychopacie, który udaje miłego gościa, żeby wkraść się w łaski bajecznie bogatej rodziny. No i wszystko już wiemy, i tak serial nie dostarczy nic więcej ponad to, co możecie sobie wyobrazić przed seansem. Literalnie wszystkie postacie tworzone jak od sztampy, a na dodatek niegrzeszące inteligencją, rzecz jasna z jednym wyjątkiem, czyli antagonistą.

Czasami jest tak, że pokazanie zakończenia lub jego fragmentu już na samym początku działa bardzo dobrze, jest elementem pobudzającym, stymulującym widza. W Złym zamiarze ten eksperyment spowodował rozczarowanie, zdradził praktycznie jedyną zagadkę, zniszczył napięcie i totalnie zaspojlerował wielki finał. Nie wiem, jak można było pozbawić się największego atutu. Bez tego pozostało tylko odhaczanie kolejnych szalonych odpałów mężczyzny, który niezbyt udolnie ukrywa swoje „złe zamiary”. A rodzina, która dotychczas żyła życiem idealnym, ni jak nie może skojarzyć, że wszystko zaczęło im się psuć w momencie pojawienia się czarującego (w ich mniemaniu) gościa.

Była niezliczona ilość sposobów, by zrobić z tego serialu coś godnego polecenia, coś co trzymałoby w napięciu. Tymczasem nie znajdziecie tu jednego wartego zapamiętania dialogu. Zero dwuznaczności, zagadek, skomplikowanej intrygi. Ogląda się to ze znudzeniem. Zwłaszcza że tempo narracji także nie zachwyca. Pierwsze dwa odcinki w Grecji dłużą się niemiłosiernie, nic się nie dzieje, poza tym, że przedstawione są (znów) sztampowe relacje rodzinne. Ojciec bogacz nie przejmuje się zbytnio dziećmi, nie szanuje ich z ogromną wzajemnością. Żona zajmuje się swoją pasją, którą w większości finansuje jej małżonek, poza tym jest raczej dość frywolna. Typowe dzieci, kapryśne i rozwydrzone, w tle typowa była żona, matka najstarszego potomka. Są też stereotypowi przyjaciele, którzy nie mają aż tyle pieniędzy co główni bohaterowie. Schemat cały czas goni schemat. Jakby ktoś wziął wykorzystany już scenariusz i odrobinę pozmieniał szczegóły.

Mamy nawet oklepaną do granic możliwości scenę z samochodowym bagażnikiem i policjantem, który jest o krok od jego otwarcia, ale w ostatniej chwili z tego rezygnuje. Nie wiem, czym ten serial mógłby kogokolwiek zachęcić i zaangażowanego utrzymać przy sobie do samego końca. Na pewno nie grą Davida Duchovnego, który podchodzi do tematu mało poważnie. Niemal cały czas z jedną miną, w jednym tempie. Nieważne, co aktualnie przeżywa, nie podzieli się z widzem emocjami, które powinien w takiej chwili odczuwać. Z kolei Carice van Houten jest absolutnie przezroczysta, nie angażuje się w nic, nie podejmuje żadnych działań. Jest elementem tła i to nawet nie tym najwyraźniejszym. Nie można powiedzieć o niej praktycznie jednej dobrej rzeczy.

Zły zamiar - oficjalny kadr z serialu Prime Video

arrow-left
Zły zamiar - oficjalny kadr z serialu Prime Video
fot. Prime Video
arrow-right

I na dokładkę ten nieszczęsny finał, który kompletnie nie ma sensu i pozostawia ogromny niesmak. Miało wyjść niestandardowo, wstrząsająco i brutalnie, ale nie po raz pierwszy przy tej produkcji kompletnie przestrzelono. Po co widzowi takie zakończenie, co ono mu daje, z czym go zostawia? Po rozczarowującym seansie, niedającym ani chwili satysfakcji, dobija się go jeszcze czymś tak niepasującym. Czymś co dosłownie zaspojlerowało się w pierwszej scenie i nie zadano sobie trudu, by zastosować jakąkolwiek podkrętkę. Irracjonalizm całej sytuacji to kompromitacja scenarzystów, którzy już na wcześniejszych etapach nie przejmowali się lukami w swojej historii i naciąganiem faktów tak, by pasowały do ich kompletnie nieudanego obrazka. Zły zamiar to nie jest dobry thriller psychologiczny, na żadnym poziomie nie zapewnia odpowiedniej jakości.

Zły zamiar
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

Oceń

2025
Zły zamiar
Zły zamiar Thriller

Najnowsze

1 Zendaya – poprawnie wymawia się: „Zen-deja”
-

Euforia - 3 sezon już nakręcony. Jednak się udało

2 X-men
-

Edgar Wright mógł zrobić film Marvela. Producent ujawnia kulisy propozycji

3 Wonder Man
-

Marvel wprowadzi nowego superbohatera do MCU. Czy ma supermoce?

4 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Rycerz siedmiu królestw - nowe zdjęcie z serialu. Oto Dunk i Jajo ze świata Gry o tron

5 Czarna Pantera
-

Czarna Pantera 3 - reżyser potwierdza: to jego następny film. Jaki może być tytuł?

6 Wonder Man
-
Plotka

Wonder Man - w serialu Marvela pojawi się znany aktor. Zagra samego siebie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e06

One-Punch Man

s51e06

Saturday Night Live

s2025e28

One Piece

s38e07

48 Hours Mystery

s2025e28

Miejsce zbrodni

s09e12

Selviytyjät Suomi

s01e03

s01e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Wybryk

12

lis

Film

Wybryk
Camper

12

lis

Film

Camper
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Harry Lennix
Harry Lennix

ur. 1964, kończy 61 lat

Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal

ur. 1977, kończy 48 lat

Lisa Bonet
Lisa Bonet

ur. 1967, kończy 58 lat

Noah Gray-Cabey
Noah Gray-Cabey

ur. 1995, kończy 30 lat

Marg Helgenberger
Marg Helgenberger

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV