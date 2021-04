47 Roninów 2 - scenarzystki kontynuacji zostały wybrane. Jedna to gwiazda Lucyfera

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline za scenariusz 47 Roninów 2 mają odpowiadać AJ Mendez, autorka bestsellerów z listy New York Timesa oraz Aimee Garcia, czyli popularna gwiazda serialu Lucyfer, w którym gra Ellę Lopez. Scenarzystki zapowiadają, że chcą, aby w centrum był silne postacie kobiece.

Ten sequel jest bardziej duchową kontynuacją, bo nie jest to film pokazujący dalsze losy bohaterów. Według dostępnych informacji ma być to mieszanka sztuk walki, horroru, kina akcji z cyberpunkiem. Najwyraźniej więc będziemy oglądać futurystycznych roninów.

Za projekt odpowiada Universal 1440 Entertainment. Ron Yuan ma wyreżyserować. Ten film nie jest pierwszą współpracą duetu scenarzystek. Obie odpowiadały za komiks GLOW oparty na serialu Netflixa oraz Dungeons and Dragons tworzony w wydawnictwie IDW Publishing. Ich ostatni projekt to nowy komiks o Wonder Woman, którego premiera odbędzie się w lipcu 2021.

Przypomnijmy, że 47 Roninów był gigantyczną klapą komercyjną i artystyczną. Film fantasy zebrał ledwo 151 mln dolarów z całego świata przy 175 mln dolarów budżetu (plus koszty promocji).