A24 zmienia strategię. Studio od Wszystko wszędzie naraz postawi na komercyjne hity

A24 jest niezależnym studiem filmowym, które oferuje zazwyczaj nietypowe, czasem szalone, ale również skromne produkcje. Często też zatrudnia nietuzinkowych i ciekawych twórców, którzy mają dużą swobodę twórczą. Firma zajmuje się też dystrybucją filmów, jak np. Wszystko wszędzie naraz, które zdobyło 7 Oscarów i przyniosło rekordowe zyski. Okazuje się, że teraz studio zmieni swoją strategię w produkcji filmów.

Studio A24 - nowa strategia

A24 ma wkrótce rozszerzyć swoją działalność. Według The Wrap dyrektor dystrybucji Noah Sacco, spędził lato poszukując filmów akcji i dużych projektów na podstawie własności intelektualnych, które studio mogłoby wyprodukować, aby zacząć "zmniejszać znaczenie tradycyjnych dramatów opartych na postaciach lub autorach". A24 chce robić więcej większych produkcji, jako dodatek do niszowych historii. Ma się skupić na pozyskiwaniu nowych dramatów, zamiast tworzyć je we własnym zakresie. Warto dodać, że studio walczy o licencję do franczyzy Halloween i jej przyszłości związanej z telewizją.

Dyrektor ds. dystrybucji powiedział, że wszyscy w niezależnym środowisku filmowym są świadomi, że A24, w ramach swojej działalności artystycznej, musi skierować się w stronę bardziej komercyjnych produkcji. Ta decyzja jest następstwem słabych wyników w box office takich filmów, jak Fale, Zielony Rycerz. Green Knight czy Bo się boi. Ten ostatni tytuł podobno przyniósł straty finansowe w wysokości 35 milionów dolarów. Noah Sacco podsumował:

Autorskie filmy to kiepski biznes obarczony wysokim ryzykiem, który nie przyciąga potencjalnych nabywców. To duży problem, jeśli chcesz sprzedać lub poszukać dodatkowych inwestycji.

Studio A24 - nadchodzące filmy

W niedalekiej przyszłości A24 wypuści do kin takie filmy, jak Biedne istoty, Dream Scenario, Priscilla oraz serial stworzony dla Showtime - The Curse. Dzięki porozumieniu ze związkiem zawodowym aktorów (SAG-AFTRA) mogli kontynuować pracę nad produkcjami Mother Mary z Anne Hathaway oraz Death of a Unicorn. Inne projekty, nad którymi pracują to: A Visit From the Goon Squad, Civil War, Occupied City, Bird oraz kontynuację X, czyli Pearl oraz jego sequel pt. MaXXXine.

Na koniec Noah Sacco dodał:

Z jednej strony duża liczba wypuszczanych na rynek filmów oznacza większą bibliotekę, co jest oczywiście bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Z drugiej strony na rynku robi się zbyt duży tłok. Najważniejsze jest jednak to, że filmy autorskie nie zarabiają żadnych pieniędzy i są bardzo ryzykowne. To po prostu nie jest dobra, długoterminowa strategia. Dlatego muszą zachować równowagę.

