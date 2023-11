Activision tłumaczy się z setek gigabajtów zajmowanych przez Modern Warfare III

Fot. Activision

Zamawiający w przedsprzedaży grę, której premiera odbędzie się 10 listopada, odkryli, że instalacja zajmuje ponad 200 GB. Activision wyjaśnia, dlaczego gra okupuje tak dużo miejsca.

W poście na oficjalnym koncie Call of Duty na Twitterze (X), Activision potwierdziło, że obecny CoD jest większy niż zeszłoroczna gra. Wyjaśniono, że ogromny rozmiar MWIII wynika ze zwiększonej zawartości dostępnej w pierwszym dniu, w tym otwartego świata Zombie, obsługi przedmiotów przeniesionych z Call of Duty: Modern Warfare II, a także plików map Call of Duty: Warzone.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1720119892697821399

IGN zauważa, że na PlayStation 5 kampania we wczesnym dostępie do MW3 ma całkowity rozmiar instalacji 234,9 GB. Chociaż obejmuje to Modern Warfare II, obecnie Call of Duty HQ, a także kampanię Modern Warfare III, to nie obejmuje innych niewydanych elementów gry, w tym trybu wieloosobowego i Zombie.

Activision informuje, że użytkownicy mogą przejść do sekcji Zarządzaj plikami w menu uruchamiania COD HQ, jeśli chcą odinstalować zawartość, z której nie korzystają. Na PC, Call of Duty: Modern Warfare III wymaga dysku SSD z 149 GB dostępnego miejsca w momencie premiery lub 78 GB, jeśli COD HQ i Warzone są już zainstalowane na komputerze.

Wymagania dotyczące pamięci masowej mogą być wysokie, ale wymagania systemowe MWIII na PC są całkiem niskie w porównaniu z wieloma dużymi grami, które wyszły w tym roku. Do grania zalecany jest procesor Core i5-6700K / Ryzen 5 1600X wraz z kartą graficzną Radeon RX 6600 XT / GTX 1080 Ti / RTX 3060.

fot. Activision

RTX 3060 jest obecnie najpopularniejszą kartą graficzną na Steamie, więc większość graczy powinna być w stanie bez przeszkód cieszyć się grą. Nawet granie w 4K nie jest takie niedostępne, bo wymaga Core i7-8700K / Ryzen 7 2700X z Radeon RX 6800 XT / RTX 3080 / RTX 4070.

Zalecana ilość pamięci masowej dla gier wzrosła ze średnio 11 GB w 2012 roku do aż 80 GB w 2023 roku, co oznacza wzrost o niecałe 6,3 GB rocznie. Można więc spokojnie założyć, że kolejne Call of Duty będzie jeszcze większe.

Call of Duty: Modern Warfare III - beta