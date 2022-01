Amazon Prime Video - kolejne 16 tytułów zniknie z serwisu do końca stycznia. Terminator 2 i inne

Carolco Pictures

Ostatnio pisaliśmy o 63 filmach, które znikną z Amazon Prime Video z dniem 15 stycznia 2021 roku. Wymienione poniżej produkcje powiększą to grono o 16 pozycji, które jednak zostaną usunięte z serwisu dopiero pod koniec miesiąca. Wśród nich są takie klasyki jak świąteczny Grinch: świąt nie będzie, komediowy Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm, wypełniony akcją Terminator 2: Dzień sądu czy superbohaterski Hulk z 2003 roku. Zobaczcie na poniższej liście, co obejrzeć w najbliższych tygodniach na Amazon Prime Video, bo może to być ostatnia szansa, by znaleźć te produkcje na platformie.

Amazon Prime Video - 63 filmy znikną z serwisu 15 stycznia. Star Trek, Transformers i wiele innych [LISTA]

Amazon Prime Video - filmy, które zostaną usunięte z platformy do końca stycznia

Najwcześniejszą datą usunięcia tytułu na liście jest 28 stycznia, a najpóźniejszą 31 stycznia. Sprawdźcie, czy jakiś wasz ulubieniec nie zniknie z platformy do końca miesiąca.

Agent w Paryżu (2010) - usunięcie: 2022-01-30

