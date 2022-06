America Chavez spotka Lokiego i Thora? Aktorka chce takie crossovery w MCU!

Marvel Studios niedawno przedstawiło nową postać w kinowym uniwersum, która w komiksach jest częścią Young Avengers. America Chavez zadebiutowała w filmie Doktor Strange w Multiwersum Obłędu. Choć nie wiemy, kiedy znów pojawi się na dużym ekranie, to można śmiało powiedzieć, że biorąc pod uwagę jej niezwykłe umiejętności, będzie ważną częścią superbohaterskiego świata.

W Americę Chavez wciela się Xochitl Gomez. W niedawnym wywiadzie aktorka zdradziła, z jakimi ważnymi postaciami chciałaby mieć crossover, gdy znów pojawi się w MCU.

Xochitl Gomez wypowiedziała się w podcaście D23 Inside Disney. Wychodzi na to, że aktorka chce ponownej współpracy ze swoimi kolegami z planu Doktor Strange w Multiwersum Obłędu, czyli Elizabeth Olsen i Benedictem Cumberbatchem. Później jednak wspomniała o Lokim (Tom Hiddleston) i Thorze (Chris Hemsworth).

Powiedziałabym, jednak - oczywiście - już z nimi pracowałam. Nie pozostało za wielu oryginalnych Avengersów, co jest trochę smutne. Może Loki, jednak on nie jest członkiem Avengers. Jednak Thor, to byłoby fajne. Naprawdę lubię Chrisa Hemswortha. Jest po prostu tak zabawną osobą, zdecydowanie widać jego osobowość poprzez wywiady i inne rzeczy. Loki jest trochę szalony, prawda?