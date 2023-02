Amnesia: The Bunker - premiera gry opóźniona. Podano nowy termin

fot. Frictional Games

Amnesia: The Bunker to kolejna gra, która nie zadebiutuje zgodnie zgodnie z planem. Przypomnijmy, że tytuł ten miał trafić na rynek w marcu tego roku. Teraz wiemy jednak, że tak się nie stanie i na jego debiut trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Nowa data premiery tej produkcji to 16 maja - wtedy trafi ona na PC (Steam i Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Co ciekawe, tym razem powód przesunięcia to nie tylko chęć dopracowania gry. W komunikacie twórcy poinformowali, że mieli "ciężką zimę", a pracownicy chorowali, co w przypadku niewielkiego zespołu miało duży wpływ na przebieg prac. Poniżej możecie zapoznać się z pełną treścią oświadczenia.

https://twitter.com/frictionalgames/status/1620844437961048072

Amnesia: The Bunker to mroczny horror, który zabierze graczy do opuszczonego bunkra z czasów I wojny światowej. Zmierzą się oni tam z przerażającą bestią, a światło, zasoby i broń będą bardzo ograniczone.