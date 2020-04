Animacje - TOP 50 najlepszych filmów animowanych wg naEKRANIE.pl

Filmy animowane to ten rodzaj sztuki filmowej, któremu postanowiliśmy poświęcić odrębny ranking. Wyłanialiśmy ulubione tytuły nie zważając na ich gatunek czy technikę (wszystko jedno, czy to animacje poklatkowe, rysunkowe w stylu anime, rotoskopowe, komputerowe). Warunkiem był długi metraż.

I w tym wypadku pięćdziesiąt miejsc to naprawdę niewiele, gdy chce się wspomnieć o każdym godnym uwagi filmie - a jednak im szersza pula miejsc, tym bardziej ranking traci na wyjątkowości. Zależy nam przecież, by wymienić faktycznie ulubione tytuły, nie da się jednak ukryć, że wiele produkcji, które naprawdę cenimy, miały zwyczajnie pecha. Za przykład mogą posłużyć klasyczne animacje Disneya - jedynie drobiazgi (wyjątkowo subiektywne, często nieokreślone) przesądzały, że w naszej TOP 50 można znaleźć 101 dalmatyńczyków, a Śpiącej królewny już nie. Limit to limit, gdy zatem wybór był tak ogromny, a rozum nie podsuwał uzasadnienia, trzeba było kierować się sercem. Właśnie, sercem - ten ranking bardziej niż inne napędzany był emocjami czy nostalgią, czego ukryć się nie da.

Podobnie jak w przypadku thrillerów czy filmów science-fiction, tak i tym razem porzuciliśmy próby osiągnięcia sensownego konsensusu (niewykonalne!). Ograniczyliśmy się do wyboru 50. naszym zdaniem najlepszych filmów animowanych, uznaliśmy jednak za niemożliwe ułożenie ich na liście w sposób uczciwy i rzetelny - jest tu tyle wektorów porównań, że sprowadzenie ich do numerka na liście pozbawione jest sensu. Niektórych obrazów porównać ze sobą zwyczajnie nie sposób - a tym bardziej zadowolić wszystkich. Uznaliśmy więc, że najważniejsza jest obecność na liście, zaś położenie względem siebie jest zupełnie przypadkowe. Wyjątek stanowi pierwsza dziesiątka. Tam umieściliśmy tytuły, które uważamy za najlepsze z najlepszych, a wybór ten postanowiliśmy uzasadnić. Tyle słowem wstępu - zapraszamy!

Najlepsze filmy animowane w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.:

50. Piękna i Bestia (1991)

Wyszło bardzo różnorodnie. Jak można zauważyć, niektóre pozycje to całe serie (Jak wytresować smoka) - nie rozdzielaliśmy ich w przypadkach, w których uznaliśmy, że całość trzyma raczej równy poziom. Nie oznacza to, rzecz jasna, że pierwszy Shrek czy Toy Story 3, które wyróżniliśmy, to jedyne dobre obrazy w serii. Chcieliśmy tu zaznaczyć, że te części franczyzy cenimy najbardziej, można jednak spokojnie traktować je jako uwzględnienie całości. Być może zdziwi kogoś brak Krainy lodu - jak się okazało, redakcja bardziej ceni inne filmy studia Pixar. Znalazły się tu historie bardzo smutne (Żywiciel), zabawne (Lego Batman), fascynujące swoim światem (Ruchomy zamek Hauru) i prawdziwe klasyki (Fantazja). Rozmaite animowane filmy, które z przeróżnych powodów okazały się w naszych oczach czymś wyjątkowym i rozkochały nas w sobie. Poniżej czołówka - czyli 10 ulubionych animacji, których obecność w TOP 10 postanowiliśmy w kilku słowach uzasadnić.

Najlepsze filmy animowane w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.:

10. Krol Lew (1994) - będzie to, być może, pewnego rodzaju kotnrowersja. To jedyna klasyczna animacja Disneya, która znalazła się w TOP 10, a nie jest to z całą pewnością najlepsza z nich. Dlaczego więc akurat Król lew? Sporą rolę odgrywają zpaewne wspomnienia, siła nostalgii, a także swoista przełomowość filmu - dużo odwagi (jak na kino familijne), czerpanie z Szekspira, fenomenalna ścieżka muzyczna i estetyka, która w latach 90. była wręcz zjawiskowa. Ciężko, by obraz tak kultowy nie odcisnął na nas piętna.

Filmy animowane to sztuka prawdziwie wyjątkowa. Warto ją poznawać i chłonąć. Dajcie znać, które długometrażowe animacje cenicie najbardziej.

