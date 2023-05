Antonio Banderas w MCU? Ten post może sugerować potwierdzenie plotek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony

W kwietniu 2023 roku do sieci trafiła plotka o filmie Fantastyczna czwórka należącym do MCU. W niej mówiono, że Antonio Banderas miałby zagrać jednego z najsłynniejszych złoczyńców z komiksów Marvela - Galactusa. Co prawda, obecność takiej postaci jak Galactus to raczej kwestia czasu, ale na ten moment nikt tego nie potwierdził. Nowy post Banderasa w mediach społecznościowych jednak został zinterpretowany jako potwierdzenie związku z tą rolą.

Antonio Banderas w MCU?

Banderas wrzucił na media społecznościowe materiały z przygotowań do nowego projektu. Nie sprecyzował o jaki film może chodzić, ale wyjaśnił, że jest w trakcie żmudnego procesu, w którym spece od efektów specjalnych robią kopię jego twarzy na potrzeby nowego filmu.

https://twitter.com/antoniobanderas/status/1662526236499869696

Jako że zdjęcia do Fantastycznej Czwórki ruszają za kilka miesięcy, fani założyli, że o to może chodzić. Galactus w końcu jest postacią, która siłą rzeczy musi być tworzona efektami komputerowymi. Sytuacja ta więc napędza spekulacje.

Na ten moment Marvel Studios nic oficjalnie nie potwierdziło na temat filmu Fantastyczna Czwórka. Zakłada się, ze ogłoszenie odbędzie się w lipcu 2023 roku podczas San Diego Comic-Con 2023. Premiera widowiska w 2025 roku.

Zobacz także:

Fantastyczna Czwórka - obsada

Według plotek tak wyglądać będzie tytułowa grupa.