Asteriks i Obeliks znowu w drodze! Poznajcie szczegóły 41. albumu

Seria o przygodach dzielnych Galów walczących z Rzymianami cały czas jest kontynuowana, a dziedzictwo Alberto Uderzo i René Goscinny'ego jest nadal żywe. Już w październiku doczekamy się kolejnego albumu z serii.

Wydawnictwo Egmont zaprezentowało opis i okładkę tomu zatytułowanego Asteriks w Luzytanii. Bohaterowie zatem udadzą się na zachodnie krańce Europy i pomogą dawnemu znajomemu uporać się z problemem.

Autorami komiksu są scenarzysta Fabcaro oraz rysownik Didier Conrad. Premiera polskiej edycji już 27 października.

Asteriks w Luzytanii - okładka i opis

Pewien były luzytański niewolnik, którego spotkaliśmy w albumie „Osiedle bogów”, prosi o pomoc naszych przyjaciół… W tym celu bohaterowie wyruszają w najdalszy południowo-zachodni zakątek Cesarstwa Rzymskiego – do Luzytanii, kraju pełnego słońca. Jak zawsze nie zabraknie humoru, przygód, odkryć kulinarnych, a także ciekawych spotkań ze wspaniałomyślnymi mieszkańcami.