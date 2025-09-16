Asteriks i Obeliks znowu w drodze! Poznajcie szczegóły 41. albumu
Poznaliśmy okładkę i szczegóły polskiego wydania 41. tomu przygód Asteriksa i Obeliksa. Tym razem dzielni Galowie zawitają do słonecznej Luzytanii.
Seria o przygodach dzielnych Galów walczących z Rzymianami cały czas jest kontynuowana, a dziedzictwo Alberto Uderzo i René Goscinny'ego jest nadal żywe. Już w październiku doczekamy się kolejnego albumu z serii.
Wydawnictwo Egmont zaprezentowało opis i okładkę tomu zatytułowanego Asteriks w Luzytanii. Bohaterowie zatem udadzą się na zachodnie krańce Europy i pomogą dawnemu znajomemu uporać się z problemem.
Autorami komiksu są scenarzysta Fabcaro oraz rysownik Didier Conrad. Premiera polskiej edycji już 27 października.
Asteriks w Luzytanii - okładka i opis
Pewien były luzytański niewolnik, którego spotkaliśmy w albumie „Osiedle bogów”, prosi o pomoc naszych przyjaciół… W tym celu bohaterowie wyruszają w najdalszy południowo-zachodni zakątek Cesarstwa Rzymskiego – do Luzytanii, kraju pełnego słońca. Jak zawsze nie zabraknie humoru, przygód, odkryć kulinarnych, a także ciekawych spotkań ze wspaniałomyślnymi mieszkańcami.
Źródło: Źródło: Egmont
