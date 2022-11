Avatar 2 - czym lub kim jest Istota wody? Ta teoria wyjaśnia prawdziwe znaczenie tytułu

20th Century Studios

Avatar: Istota wody nadchodzi wielkimi krokami. Po premierze nowego zwiastuna produkcji w sieci pojawiły się nie tylko zachwyty nad oprawą wizualną dzieła Jamesa Camerona, ale również przedstawiona przez serwis Screen Rant intrygująca teoria na temat prawdziwego znaczenia tytułu filmu. Łączy się ona z kluczowym dla ekranowej opowieści minerałem unobtanium oraz siłą sprawczą Pandory i uznawaną przez lud Na'vi za boginię, Eywą, sugerując, że tytuł produkcji powinniśmy rozumieć dosłownie.

W drugim trailerze Lo'ak, syn Jake'a i Neytiri, wypowiada następujące zdanie: "Woda (ang. "The way of water" - przyp. aut.) łączy wszystko, co jest. Przed narodzinami, jak i po śmierci". Screen Rant sugeruje, że słowa te, podobnie jak pochodzące z otwarcia zwiastuna, mogą bezpośrednio nawiązywać do Eywy, która według wierzeń Na'vi ma być dawczynią energii życiowej. Przypomnijmy, że w filmie Avatar z 2009 roku klan Omaticaya czuł jej obecność w świętym Drzewie-Domu - tym samym, które pułkownik Miles Quaritch postanowił ściąć, aby dostać się do położonych pod nim złóż unobtanium.

Taki obrót spraw sugerował, że sam minerał może być czymś więcej, choćby swoistym eliksirem pozwalającym Na'vi na połączenie się ze świadomością Pandory i samą Eywą. Screen Rant przypuszcza w dodatku, że unobtanium znajduje się nie tylko w glebie planety, ale także - i to w obrębie jeszcze większych złóż - w jej oceanach, które mają odegrać fundamentalną rolę w nadchodzących produkcjach. Jeśli te spekulacje się potwierdzą, akweny będą dla Na'vi miejscem, w którym mogą oni znaleźć bezpośrednie połączenie z Eywą i jednocześnie oczyścić swe ciało i umysł za pomocą kąpieli w "świętej wodzie", przeżywając doświadczenie o religijnym charakterze.

Na tym jednak nie koniec. Autorzy teorii spekulują, że pływanie w oceanach może dawać Na'vi szansę na zupełnie fizyczne odczuwanie obecności Eywy; zwróćmy uwagę, że na początku nowego zwiastuna córka Jake'a i Neytiri, Tuktirey, mówi: "Słyszę, jak jej serce bije. Jest tuż obok". To połączenie będzie jednak zerwane wtedy, gdy ludzie postanowią wejść w posiadanie ukrytego w głębinach oceanów unobtanium, co doprowadzi do trwałego zniszczenia środowiska naturalnego planety. Screen Rant zakłada, że Avatar 2 skupi się na ukazaniu bitwy Na'vi i ludzi o akweny, natomiast tytułowa Istota wody - Eywa - może pojawić się w opowieści w fizycznej postaci.

Avatar 2 i kontynuacje - długa historia powstawania filmów

7 stycznia 2010 – Kilka dni po tym, gdy „Avatar” osiągnął wpływy 1 mld USD w globalnym box office, Cameron po seansie produkcji w jednym z kin w Los Angeles zapowiada powstanie sequela: „Tak, będzie kolejny film!”.

Avatar: Istota wody zadebiutuje w polskich kinach 16 grudnia.