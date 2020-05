Avatar 2 - o czym film? Nowe informacje o fabule

fot. 20th Century Fox

Jon Landau, producent serii Avatar udzielił wywiadu nowozelandzkiemu portalowi RNZ. W nim też wyjawił, że wznowili prace nad czterema kontynuacjami Avatara. Wyjaśnia, że z uwagi na skuteczne i odpowiedzialne działania rządu Nowej Zelandii czują się komfortowo wrócić do pracy w bezpiecznych warunkach. Mają ustalonw określony plan i zasady bezpieczeństwa, których muszą się nadal trzymać w dobie pandemii koronawirusa.

Wypowiedział się również o fabule pierwszej kontynuacji, czyli Avatara 2.

- To jest historia o rodzinie Sully'ego i co człowiek musi zrobić, by mogła ona być razem. Jake i Neytiri mają rodzinę, są zmuszeni do opuszczenia swojego domu, więc wyruszają i odkrywają inne rejony Pandory. Między innymi spędzają sporo czasu na wodzie, wokół wody i pod wodą - zapowiada.

Wcześniej wiedzieliśmy, że bohaterowie mają mieć rodzinę, a dokładnie trójkę dzieci, w których wcielają się Jamie Flatters, Britain Dalton i Trinity Bliss. Nową informację jest jednak zmuszenie grupy do opuszczenia domu, co motywuje ich do odkrywania innych regionów Pandory. Nie wiadomo jednak, co dokładnie ich do tego zmusza.

- Myślę, że z Avatarami mamy szansę pozwolić ludziom na ucieczkę do niezwykłego świata z nadzwyczajnymi bohaterami, których losy będą śledzić. W podobnym sensie, jak Peter Jackson zrobił to z Władcą Pierścieni, więc celujemy w taki kierunek - mówi Landau.

W obsadzie Avatara 2 są m.in. Zoe Saldana, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel i CJ Jones.

Zobacz także: