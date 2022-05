BAFTA TV 2022 - nagrody rozdane. Czas, In My Skin i Pomoc ze statuetkami

fot. materiały prasowe

W londyńskim Royal Festival Hall wręczono telewizyjne nagrody BAFTA, Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Po trzech latach przerwy ceremonia odbyła się z udziałem twórców i aktorów. Od 2019 roku nie było to możliwe ze względu na pandamię koronawirusa. Galę poprowadził komik i reżyser - Richard Ayoade.

Dwie nagrody (na 4 nominacje) zdobyła telewizyjna produkcja Pomoc w prestiżowych kategoriach - dla najlepszej pierwszo- i drugoplanowej aktorki (odpowiednio Jodie Comer i Cathy Tyson). Również 2 statuetki otrzymał mini-serial Czas z nagrodzonym za pierwszoplanową rolę Seanem Beanem. Z kolei aktor Stephen Graham może czuć się niepocieszony, ponieważ na dwie nominacje (za Pomoc i Czas) nie zdobył żadnej nagrody. Najlepszym serialem dramatycznym okazał się In My Skin. Poniżej znajduje się lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach wraz z pozostałymi nominacjami.

fot. materiały prasowe

BAFTA TV 2022 - zwycięzcy

SERIAL DRAMATYCZNY

In My Skin - zwycięzca

Manhunt: The Night Stalker

Unforgotten

Vigil

AKTORKA

Jodie Comer – Pomoc - zwyciężczyni

Denise Gough – Too Close

Emily Watson – Too Close

Kate Winslet – Mare z Easttown

Lydia West – Bo to grzech

Niamh Algar – Przynęta

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Cathy Tyson – Pomoc - zwyciężczyni

Céline Buckens – Showtrial

Emily Mortimer – Pogoń za miłością

Jessica Plummer – Dziewczyna przede mną

Leah Harvey – Fundacja

Tahirah Sharif – The Tower

AKTOR

Sean Bean – Czas - zwycięzca

David Thewlis – Ogrodnicy

Hugh Quarshie – Stephen

Olly Alexander – Bo to grzech

Samuel Adewunmi – You Don’t Know Me

Stephen Graham – Pomoc

AKTOR DRUGOPLANOWY

Matthew Macfadyen – Sukcesja - zwycięzca

Callum Scott Howells – Bo to grzech

David Carlyle – Bo to grzech

Nonso Anozie – Łasuch

Omari Douglas – Bo to grzech

Stephen Graham – Czas

MINI-SERIAL

Czas - zwycięzca

Bo to grzech

Ogrodnicy

Stephen

SERIAL KOMEDIOWY

Motherland - zwycięzca

Alma’s Not Normal

Stath Lets Flats

We Are Lady Parts

DRAMAT TELEWIZYJNY

Together - zwycięzca

Death of England: Face to Face

Pomoc

I Am Victoria

SERIAL MIĘDZYNARODOWY

Kolej podziemna - zwycięzca

Gdzie jest mój agent?

Lupin

Mare z Easttown

Squid Game

Sukcesja