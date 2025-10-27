Batman 2 - wiemy, kiedy rozgrywa się akcja filmu. Historia toczy się po wydarzeniach z serialu Pingwin

fot. materiały prasowe

Reklama

Colin Farrell w rozmowie z ComicBook.com o filmie Ballada o drobnym kanciarzu został zapytany o drugi sezon Pingwina. Aktor podkreśla, że nie wie, czy serial będzie kontynuowany, i osobiście jest raczej sceptyczny. Ma jednak świadomość, że trwają prace nad pomysłem na historię, która uzasadniłaby kolejne godziny opowieści o tej postaci. Najpierw jednak Pingwina zobaczymy w Batmanie 2.

Batman 2 - kiedy rozgrywa się akcja?

Colin Farrell w końcu ujawnił coś konkretnego na temat fabuły Batmana 2 - zdradził, kiedy dokładnie rozgrywa się akcja filmu względem wydarzeń z serialu Pingwin.

- Batman 2 rozpocznie się kilka tygodni po wydarzeniach z zakończenia serialu - ujawnił aktor.

Te słowa oznaczają, że od finału pierwszego filmu nie minęło wiele czasu. To zaskakujące, bo przeważnie w sequelach upływa znacznie więcej lat. W związku z wydarzeniami serialu można więc zakładać, że od historii pokazanej w Batmanie minęło zaledwie kilka miesięcy. Zobaczymy więc bardzo świeże konsekwencje starcia z Riddlerem.

Matt Reeves wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie.

Premiera Batmana 2 została ustalona na 1 października 2027 roku.