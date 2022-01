3,36 mln USD za... stronę komiksu. O tej aukcji w branży aż huczy

Mike Zeck/Marvel

W trakcie niedawnej aukcji firmy Heritage Auctions zapłacono aż 3,36 mln USD za 25. stronę zeszytu Secret Wars #8 z grudnia 1984 roku. To absolutny rekord branży komiksowej jeśli chodzi o wewnętrzną stronę którejkolwiek z historii superbohaterskich; warto dodać, że jak do tej pory najdroższą stroną niebędącą okładką była finałowa plansza z zeszytu The Incredible Hulk #180, stanowiąca jednocześnie debiut Wolverine'a - w 2014 roku zakupiono ją za "zaledwie" 657 tys. USD.

Wylicytowany przedmiot ma ogromne znaczenie dla wszystkich fanów Marvela. Uznaje się go dziś za jeden z pierwszych momentów, w których w uniwersum pojawił się Venom. Choć zapowiadający nadejście symbionta czarny kostium Spider-Mana widzieliśmy nieco wcześniej w zeszycie Amazing Spider-Man #252 (maj 1984 roku), dopiero rysownik Mike Zeck w Secret Wars #8 do spółki z scenarzystą Jimem Shooterem podzielili się z czytelnikami wytłumaczeniem, skąd ów strój w ogóle się wziął.

Dodajmy jeszcze, że stronę nabyto jako oryginalną ilustrację, na którą nie nałożono jeszcze kolorów. Spójrzcie sami:

Heritage/Mike Zeck/Marvel

Strona Secret Wars #8 nie jest jednakże najdroższą komiksową ilustracją w historii. W 2019 roku za rysunek o tytule Egyptian Queen autorstwa Franka Frazetty zapłacono aż 5,4 mln USD, przy czym istotne jest to, że plansza ta była de facto częścią okładki komiksowego magazynu Eerie #23 i można ją uznać za zaledwie szkic koncepcyjny do zawartej w rzeczonym magazynie opowieści pt. Beyond Nefera's Tomb.

Co ciekawe, w czasie tej samej aukcji sprzedano egzemplarz Action Comics #1 (debiut Supermana) z 1938 roku za aż 3,18 mln USD, co czyni go 4. najdroższym komiksem wszech czasów. Rekord od września ubiegłego roku należy do zeszytu Amazing Fantasy #15 (debiut Spider-Mana), za który zapłacono 3,6 mln USD.

