BIRDIE WING – Golf Girls Story. Viveport stworzy anime we współpracy z Bandai

Korporacja HTC powołała do życia usługę Viveport, aby zamienić środowisko wirtualnej rzeczywistości w produkt-usługę. Idea stojąca za tym pomysłem wydaje się dobrze odpowiadać na potrzeby klientów, którzy dopiero wchodzą do branży VR. Zamiast na ślepo inwestować w gry oraz oprogramowanie do wirtualnej rzeczywistości, mogą oni opłacić abonament, aby zyskać dostęp do bogatej biblioteki treści. Współpraca z Bandai Namco Pictures (BNP) jest kolejnym etapem ewolucji tej usługi.

Dzięki umowie partnerskiej pomiędzy BNP a Vivepoertem w 2022 roku w zasobach platformy pojawi się pierwsza koprodukcja anime: BIRDIE WING – Golf Girls Story. Joseph Lin, szef platformy HTC, nazywa tę współpracę kamieniem milowym w rozwoju Viverse. Można zatem spodziewać się, że jest to jedynie jedna z wielu produkcji tego typu, które w przyszłości pojawią się w zasobach Vivepoert.

Na youtube’owym kanale Bandai Namco Pictures można zobaczyć już pierwszy zwiastun tego anime:

Za BIRDIE WING – Golf Girls Story odpowiada Takayuki Inagaki, producent takich anime jak Ninja Box czy Sunabouze (Desert Punk), zaś do koordynowania scenariusza zaproszono Yōsuke Kurodę, współproducenta Robo Fighter Steel Bullet 00 oraz My Hero Academy. Anime przybliży nam świat kobiecego golfa i Masayuki Ozaki, prezesa i dyrektora generalnego BNP, ma zapewnić odbiorcom „wrażenia, które wykraczają poza 2D”.

Dokładna data debiutu BIRDIE WING – Golf Girls Story w Viveport nie jest jeszcze znana.

