Marvel zapowiedział ten film ponad 6 lat temu. Czy wampir wyjdzie na światło dzienne?

Mahershala Ali w 2019 roku podczas Comic-Conu w San Diego wszedł na scenę Hall H, by ogłosić, że został obsadzony jako Blade w MCU. Kultowy wampir miał dostać swój solowy film. Problem w tym, że minęło ponad 6 lat i nadal go nie ma. Jaki jest status tego projektu w 2025 roku?

Blade - co z filmem MCU?

Mia Goth w kwietniu 2023 roku została obsadzona w filmie Blade z MCU. W nowym wywiadzie dla Elle z 2025 roku została spytana, czy ma coś do powiedzenia na temat projektu. Aktorka odpowiedziała, że ma żadnych nowych informacji odnośnie produkcji, jednak dodała: „To dobrze, że zajmuje to tyle czasu. Chcą to zrobić jak najlepiej”.

Z jej słów wynika, że Blade z Mahershalą Ali nadal jest rozwijany w Marvel Studios. Jednak fakt, że po dwóch latach nadal nie ma żadnych konkretów do powiedzenia na temat produkcji, jest martwiący. Nic dziwnego, że wielu fanów już go spisało na straty.

Burzliwa historia Blade'a z MCU

Warto pokrótce przypomnieć, jak wyglądały postępy nad filmem w ciągu tych sześciu lat. Najpierw ogłoszono, że Mahershala Ali zagra główną rolę. Później wyjawiono, że Bassam Tariq został wybrany na reżysera. Filmowiec odszedł jednak z projektu we wrześniu 2022 roku ze względu na liczne zmiany w harmonogramie. Na jego miejsce zatrudniono Yanna Demange. Ten jednak zrezygnował w czerwcu 2024 roku. Poza tym z obsady w międzyczasie odeszli Delroy Lindo i Aaron Pierre. To oznacza, że na razie jedynymi gwiazdami zaangażowanymi w projekt są Mahershala Ali i Mia Goth.

20 czerwca 2024 roku prestiżowy portal The Hollywood Reporter opublikował obszerny artykuł na temat zakulisowych problemów Blade'a. Według ich doniesień scenariusz zmieniano wielokrotnie, na przykład akcja początkowo miała rozgrywać się w latach 20. XX wieku, ale obecnie stanęło na czasach współczesnych. To maluje nam bardzo niepewny obraz filmu, który po sześciu latach wciąż nie ma konkretnej fabuły.

