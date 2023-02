Bleach online - premiera kultowego anime w Polsce w VOD. Jest też zła wiadomość

fot. Disney+

Bleach to kultowe anime z 2004 roku, które po raz pierwszy jest w Polsce dostępne legalnie online. Premiera nastąpiła 1 lutego 2023 roku w platformie streamingowej Disney+. To sygnał, że serwis chce też inwestować w fanów anime podobnie jak to od lat robi Netflix. Nie jest to jednak wszystko! Od razu do serwisu trafił Bleach: Thousand Year Blood War, czyli 13-odcinkowa kontynuacja historii. Widzowie więc mogą obejrzeć wszystkie 16 sezonów oryginału i sequel.

Bleach w Disney+

Oba seriale są dostępne w Disney+ bez polskiego tłumaczenia. Niestety do wyboru jest tylko anglojęzyczny dubbing lub angielskie napisy. Można też oglądać z japońskim dubbingiem z angielskimi napisami. Powodu takiej decyzji nie są znane.

Bleach - o czym jest serial?

Historia skupia się na historii piętnastoletniego chłopca, Ichigo Kurosakiego, który jest zwykłym nastolatkiem uczęszczającym do szkoły – poza jednym małym szczegółem: jest on w stanie widzieć duchy.

Akcja rozgrywa się bezpośrednio po przygodach bohaterów przedstawionych w ostatnim sezonie serialu. Głównym zagrożeniem będzie Yhwach, a także jego armia, która będzie chciała zniszczyć Stowarzyszenie Dusz.