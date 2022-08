Blood Psalms - zwiastun serialu fantasy. To może być afrykańska Gra o tron

fot. materiały prasowe

Blood Psalms to wysokobudżetowy serial fantasy współprodukowany przez afrykańską platformę streamingową Showmax oraz CANAL+. Za sterami stoją Layla Swart i Jahmil X.T. Qubeka. Jest to największa superprodukcja, jaka kiedykolwiek w historii została stworzona w Afryce przez lokalnych twórców. Ma być to widowisko w klimacie hitu Gra o tron, w której realizm epoki historycznej miesza się z elementami fantasy i magii. Serial w całości został nagrany w językach afrykańskich.

Blood Psalms - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się 11000 lat temu. W opisie czytamy, że opowieść rozpoczyna się 1000 dni po upadku Atlantydy. Pięć rodów Kemet żyje w strachu przed proroctwem o końcu świata. Bohaterką jest księżniczka Zazi (Bokang Phelane), która musi przetrwać w świecie prymitywnych klątw, pradawnych vendet i musi rozwikłać swoją rolę w domniemanym proroctwie.

Blood Psalms - zwiastun

W obsadzie są także Bongile Mantsai (Knuckle City), Hamilton Dlamini (Five Fingers For Marseilles), Hlubi Mboya (Isidingo), S’dumo Mtshali (iNumber Number, Is’thunzi), Siv Ngesi (DAM), Thishiwe Ziqubu (The Imposter), Warren Masemola (The Republic), Enhle Mbali Mlotshwa (Rockville), Niza Jay (The Wound), Richard Lukunku (Happiness Is A Four-Letter Word), Sello Maake kaNcube (The Herd), Thando Thabethe (Reyka), Thembekile Komani (Knuckle City), Zikhona Sodlaka (The Wife), Faniswa Yisa (Knuckle City, DAM), Faith Baloyi (Flatland), Lemogang Tsipa (Shaka Ilembe) oraz Thabo Rametsi (Kalushi, Silverton Siege).

Blood Psalms - premiera w Afryce w Showmaxie już 28 września. Każdy nowy odcinek co tydzień. Na ten moment nie wiadomo, która platforma będzie wyświetlać projekt w Europie, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to CANAL+. Data premiery w Europie nie została potwierdzona.