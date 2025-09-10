Bruce Willis jako bohater kina hollywoodzkiego - premiera biografii aktora
Jeśli chcesz poznać bliżej gwiazdę Szklanej pułapki, Pulp Fiction czy Szóstego zmysłu, to ta książka jest dla Ciebie. Dzisiaj premiera biografii Bruce'a Willisa.
Dzisiejszą premierą Wydawnictwa Poznańskiego jest napisana przez Seana O'Connella biografia jednego z kultowych aktorów znanych z hollywoodzkich produkcji.
Bruce'a Willisa nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Znamy go z takich filmów jak Szklana pułapka, Szósty zmysł, Pulp Fiction, Hudson Hawk, Armageddon, seria Niezniszczalni i wielu, wielu innych. Przez długie lata dostarczał na ekranie dużo radości widzom.
Jego biografia pt. Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego posiada ekskluzywne, oryginalne wywiady z reżyserami, którzy współpracowali z Willisem, a także z krytykami filmowymi i dziennikarzami analizującymi jego dorobek. Książka zawiera również autorską analizę filmów Willisa, jego ścieżki kariery, ale także przemysłu filmowego, który uczynił go gwiazdą.
Książka została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami i liczy 320 stron.
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego - opis i okładka
W zwyczajny środowy poranek, pod koniec marca 2023 roku, jedna z największych gwiazd filmowych na świecie ogłosiła zakończenie kariery. Nie zwołano konferencji prasowej, media branżowe w Hollywood nie zostały uprzedzone, a całości towarzyszył zaskakujący brak rozgłosu. Zamiast tego informacja o odejściu Bruce’a Willisa z aktorstwa pojawiła się w prostym oświadczeniu na Instagramie jego byłej żony, Demi Moore – wraz z tragiczną wiadomością, że Willis cierpi na afazję, zaburzenie funkcji poznawczych, które z czasem przekształciło się w otępienie czołowo-skroniowe.
Był to smutny koniec kariery człowieka, który swego czasu był najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood. Kariera ta jest tematem książki autorstwa Seana O’Connella. Autor zebrał w niej ekskluzywne, oryginalne wywiady z reżyserami, którzy współpracowali z Willisem, a także z krytykami filmowymi i dziennikarzami analizującymi jego dorobek. Książka zawiera również autorską analizę filmów Willisa, jego ścieżki kariery, ale także przemysłu filmowego, który uczynił go gwiazdą.
Źródło: Pozmańskie
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1985, kończy 40 lat