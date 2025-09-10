Bruce Willis jako bohater kina hollywoodzkiego - premiera biografii aktora

fot. materiały prasowe

Reklama

Dzisiejszą premierą Wydawnictwa Poznańskiego jest napisana przez Seana O'Connella biografia jednego z kultowych aktorów znanych z hollywoodzkich produkcji.

Bruce'a Willisa nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Znamy go z takich filmów jak Szklana pułapka, Szósty zmysł, Pulp Fiction, Hudson Hawk, Armageddon, seria Niezniszczalni i wielu, wielu innych. Przez długie lata dostarczał na ekranie dużo radości widzom.

Jego biografia pt. Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego posiada ekskluzywne, oryginalne wywiady z reżyserami, którzy współpracowali z Willisem, a także z krytykami filmowymi i dziennikarzami analizującymi jego dorobek. Książka zawiera również autorską analizę filmów Willisa, jego ścieżki kariery, ale także przemysłu filmowego, który uczynił go gwiazdą.

Książka została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami i liczy 320 stron.

Zobacz także:

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego - opis i okładka

Źródło: Poznańskie

W zwyczajny środowy poranek, pod koniec marca 2023 roku, jedna z największych gwiazd filmowych na świecie ogłosiła zakończenie kariery. Nie zwołano konferencji prasowej, media branżowe w Hollywood nie zostały uprzedzone, a całości towarzyszył zaskakujący brak rozgłosu. Zamiast tego informacja o odejściu Bruce’a Willisa z aktorstwa pojawiła się w prostym oświadczeniu na Instagramie jego byłej żony, Demi Moore – wraz z tragiczną wiadomością, że Willis cierpi na afazję, zaburzenie funkcji poznawczych, które z czasem przekształciło się w otępienie czołowo-skroniowe.

Był to smutny koniec kariery człowieka, który swego czasu był najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood. Kariera ta jest tematem książki autorstwa Seana O’Connella. Autor zebrał w niej ekskluzywne, oryginalne wywiady z reżyserami, którzy współpracowali z Willisem, a także z krytykami filmowymi i dziennikarzami analizującymi jego dorobek. Książka zawiera również autorską analizę filmów Willisa, jego ścieżki kariery, ale także przemysłu filmowego, który uczynił go gwiazdą.