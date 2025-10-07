Nowy zwiastun czarnej komedii Bugonia. Emma Stone kosmitką?
Emma Stone i reżyser Yorgos Lanthimos ponownie połączyli siły w nowym filmie pt. Bugonia. Do sieci właśnie trafił kolejny zwiastun tej produkcji w gwiazdorskiej obsadzie.
Bugonia to nowy film od studia Focus Features, który wyreżyserował Yorgos Lanthimos na podstawie scenariusza Willa Tracy'ego i Jang Joon-hwana. W tej satyrze science fiction występują Emma Stone, Jesse Plemons i Aidan Delbis. W obsadzie są również Stavros Halkias i Alicia Silverstone.
Film jest anglojęzycznym remake'm południowokoreańskiego filmu Jang Joon-hwana Save the Green Planet! Ta czarna komedia kręci się wokół tematyki teorii spiskowych. Warto dodać, że Bugonia to kolejna produkcja, przy której wspólnie pracowali Lanthimos i Stone. Wcześniej spotkali się na planie Biednych istot, Rodzajów życzliwości oraz Faworyty.
Zobaczcie poniżej nowy zwiastun Bugonii, który właśnie trafił do sieci.
Bugonia - zwiastun
Bugonia - zdjęcia
Bugonia - fabuła, premiera
Stone wciela się w wpływową prezes dużej korporacji, porwaną przez dwóch spiskowców (Jesse Plemons, Aidan Delbis), którzy są przekonani, że jest ona kosmitką planującą zniszczenie Ziemi.
Bugonia - premiera w kinach 31 października.
Źródło: Deadline
