Nowy zwiastun czarnej komedii Bugonia. Emma Stone kosmitką?

fot. Focus Feature

Bugonia to nowy film od studia Focus Features, który wyreżyserował Yorgos Lanthimos na podstawie scenariusza Willa Tracy'ego i Jang Joon-hwana. W tej satyrze science fiction występują Emma Stone, Jesse Plemons i Aidan Delbis. W obsadzie są również Stavros Halkias i Alicia Silverstone.

Film jest anglojęzycznym remake'm południowokoreańskiego filmu Jang Joon-hwana Save the Green Planet! Ta czarna komedia kręci się wokół tematyki teorii spiskowych. Warto dodać, że Bugonia to kolejna produkcja, przy której wspólnie pracowali Lanthimos i Stone. Wcześniej spotkali się na planie Biednych istot, Rodzajów życzliwości oraz Faworyty.

Zobaczcie poniżej nowy zwiastun Bugonii, który właśnie trafił do sieci.

Bugonia - zwiastun

Bugonia - zdjęcia

Bugonia - fabuła, premiera

Stone wciela się w wpływową prezes dużej korporacji, porwaną przez dwóch spiskowców (Jesse Plemons, Aidan Delbis), którzy są przekonani, że jest ona kosmitką planującą zniszczenie Ziemi.

Bugonia - premiera w kinach 31 października.