CDA Premium - nowości na styczeń 2023

fot. materiały prasowe

W styczniu 2023 na CDA Premium widzowi będą mogli obejrzeć kilka wyjątkowych seriali. W swojej bogatej ofercie posiada znakomite produkcje kryminalne, jak Most nad Sundem czy Okup. Na uwagę zasługują Pianino oraz Klondike z gwiazdami z franczyzy Gry o tron. Warto również zwrócić uwagę na nowy thriller Operacja Czarna Fala oraz wciągający Szlak krwi z Jasonem Momoą.

Przypominamy, że wszystkie produkcje są dostępne z lektorem. Zobaczcie poniżej listę serialowych nowości na styczeń 2023.

CDA Premium - nowe seriale na styczeń 2023

Okup to trzymający w napięciu serial kryminalny, w którym doświadczony negocjator po odejściu z FBI zakłada własną firmę. Głównym celem jego zespołu jest ratowanie porwanych ludzi bez użycia broni. Produkcja składa się z trzech sezonów po 13 odcinków, w których nie brakuje akcji i dramatycznych historii. W głównych rolach występują Luke Roberts, Brandon Jay McLaren i Nazneen Contractor.

Na moście łączącym Szwecję i Danię zostaje znalezione ciało kobiety. Ponieważ leży ono dokładnie pośrodku mostu, śledztwo muszą prowadzić oba kraje. Wkrótce zabójca kontaktuje się z mediami i oznajmia, że to dopiero początek i że ma określoną misję do wypełnienia. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Ze strony szwedzkiej udział w dochodzeniu bierze detektyw Saga Noren (Sofia Helin), z Danii przyjeżdża Martin Rohde (Kim Bodnia, znany z seriali "The Killing" i "Komisarz Winter"). Stanowią wyjątkowo niedobraną parę, co tylko utrudnia prowadzenie śledztwa. Tymczasem morderca ponownie uderza.

Ten duńsko-szwedzki serial kryminalny z elementami thrillera cieszył się ogromną popularnością w Skandynawii. Okazał się również sukcesem w Wielkiej Brytanii, gdzie zebrał entuzjastyczne recenzje. Na CDA są dostępne 2 sezony.

The Chosen / Wybrani

Wybrani to światowy hit, o którym miliony ludzi na całym świecie nie przestają mówić. Twórcy serialu postanowili pokazać znane z kart Pisma Świętego historie w całkowicie nowej kontrowersyjnej perspektywie. Na CDA jest dostępny cały sezon tego historycznego serialu dramatycznego.

Operacja Czarna Fala

Operacja Czarna Fala to thriller oparty na prawdziwej historii, w której trzech mężczyzn walczy o przeżycie w łodzi podwodnej, na której mają ponad 3 tony kokainy. Pierwszy sezon produkcji z 2022 roku składa się z czterech trzymających w napięciu odcinków, których nie możecie przegapić!

Pianino

Pianino to komediodramat z 2019 roku. Wyrzutek rodziny Lucky jedzie na drugi koniec kraju wioząc ze sobą jedynie pianino. Jego plany nieco się komplikują, kiedy spotyka na swojej drodze pewną nastolatkę. W głównych rolach występują Tim Minchin oraz gwiazda Rodu Smoka - Milly Alcock. Na CDA jest dostępny pierwszy sezon tego chwalonego na całym świecie serialu.

Kiedy dochodzi do tragedii, miejscowy szeryf zawiera niewygodny sojusz z byłym więźniem. W miarę upływu czasu, zawarte przymierze staje się coraz bardziej niewygodne dla obu mężczyzn. W tym kryminalnym thrillerze w głównych rolach występują Martin Henderson oraz gwiazda Aquamana - Jason Momoa. Na CDA możecie obejrzeć dwa 6-odcinkowe sezony, które dostarczą dreszczyku emocji.

Klondike to przygodowy dramat, w którym dwóch mężczyzn z pustymi kieszeniami wyrusza nad tytułową rzekę w poszukiwaniu złota. Będą musieli stawić czoła surowym warunkom, nieprzewidywalnej pogodzie i niebezpiecznym ludziom. W głównych rolach występują gwiazda Gry o tron - Richard Madden oraz Tim Roth, Sam Shepard, Abbie Cornish, Ian Hart oraz Tim Blake Nelson. 6-odcinkowy serial wciąga od pierwszej do ostatniej minuty.