Charlie Sheen wraca do gry. Gwiazda Dwóch i pół w serialu twórcy Ekipy

fot. CBS

Ramble On to nowy serial, w którym główną rolę zagra Charlie Sheen. Towarzyszyć mu będą Kevin Connolly i Kevin Dillon, którzy wcielą się w samych siebie. W obsadzie są także Martin Sheen (ojciec Charliego), Kimiko Glenn, Bre-Z, John C. McGinley, Jamie-Lynn Sigler, Zulay Henao, Mark Cuban, James Hiroyuki Liao, Harvey Guillén, Ana Ortiz, Sara Sanderson, Mikaela Hoover, Adam Waheed oraz gościnnie Emmanuelle Chriqui. Za sterami stoi Doug Ellin, twórca popularnej Ekipy.

Ramble On - o czym serial?

Ramble On ma być komediowym dramatem, w których wspomniana trójka aktorów wciela się w fikcyjne wersje samych siebie. Są oni weteranami Hollywood, którzy chcą odkryć na nowo swój głos w branży. Robią to obok młodych i początkujących, którzy chcą dopiero odnaleźć swój głos.

Pilotażowy odcinek został nakręcony pod koniec lutego 2022 roku. Obecnie producenci pokazują go kupcom i negocjują z nim dystrybucję. Na razie nie wiadomo, czy projekt trafi do platformy streamingowej, czy telewizji.

