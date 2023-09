Chevy Chase o odejściu z Community: "Ten serial nie był dla mnie wystarczająco zabawny"

fot. Sony Pictures Television

Chevy Chase odgrywał postać Pierce'a Hawthorne'a w serialu komediowym Community. Mówiło się, że powodem uśmiercenia tego bohatera był spór aktora z showrunnerem Danem Harmonem. Chase zdecydował się poruszyć temat swojego odejścia w podcaście WTF Marka Marona.

Community - Chevy Chase o odejściu z serialu

Oto, co miał do powiedzenia Chase na temat opuszczenia tego projektu:

- Czułem, że ten serial nie jest dla mnie wystarczająco zabawny. Czułem się trochę ograniczony. Każdy miał swoje krótkie dowcipy i uważałem je wszystkie za dobre. Po prostu nie były wystarczające.

Zapytany o postać Pierce'a, aktor stwierdził, że nie miał żadnych problemów z tą rolą.

- Po prostu... czułem się szczęśliwszy w samotności. Nie chciałem otaczać się tymi ludźmi każdego dnia. To było za dużo.

Jeszcze w 2022 roku, w porannym programie CBS, Chase odniósł się do zarzutów ze strony pracowników Saturday Night Live oraz obsady Community o bycie chamem.

- Chyba musisz ich o to zapytać. Nie obchodzi mnie to! Jestem, jaki jestem. I lubię to.

Aktor mówił również wcześniej o swoim konflikcie z Harmonem. Przyznał, że nie widział showrunnera od swojego odejścia z serialu w 2012 roku. Do teraz nie ma pojęcia, czy spór został zażegnany.