Civilization 6 za darmo na Epic Game Store

2K Games

Przecieki się potwierdziły. Civilization 6 dostępne jest aktualnie za darmo na platformie Epic Game Store. Wszyscy zainteresowani mogą udać się na tę platformę cyfrowej dystrybucji i bez żadnych opłat przypisać grę do konta. Po takim zabiegu zostanie ona w cyfrowej bibliotece już na stałe i będzie można cieszyć się nią nawet po zakończeniu promocji. Pamiętajcie jednak, że oferta dostępna jest jedynie przez tydzień, a później grę zastąpi inny tytuł. Warto więc się śpieszyć, jeśli zależy Wam na tej świetnie ocenianej strategii.

Wygląda też na to, że i kolejne plotki się potwierdzą. Za tydzień powinniśmy otrzymać Borderlands: The Handsome Collection za darmo, a dwa tygodnie później bez opłat udostępnione zostanie Ark: Survival Evolved. To właśnie te gry wyciekły do sieci na grafice, która ujawniała kolejne promocyjne tygodnie w Epic Game Store.