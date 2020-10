Co w duszy gra - są pierwsze recenzje animacji Pixara. Krytycy zachwyceni

Pixar

Co w duszy gra opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki z podstawówki, który dostaje życiową szansę zagrania w najlepszym klubie jazzowym w mieście. Jednak jeden zły krok sprawia, że jego życie może dobiec końca. Jego dusza podróżuje do tajemniczego miejsca w zaświatach, w którym nowe dusze uczą się swoich osobowości, dziwactw i zainteresowań zanim wyruszą na ziemię. Joe za wszelką cenę chce wrócić do świata żywych, więc łączy sił z nową duszą imieniem 22, która nigdy nie rozumiała ludzkiego życia.

Na festiwalu w Londynie odbyły się pierwsze pokazy filmu. Krytycy mogli zatem ocenić najnowszą produkcję Pixara i nie brak zachwytów. Co w duszy gra na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes ma 100% pozytywnych recenzji (na 9), co daje średnią ocenę na poziomie 8.0/10.

fot. Pixar

Wśród swoich zachwytów krytycy zwracają uwagę, że jest to jedna z bardziej ambitnych produkcji Disneya. Chwalona jest fabuła przekazująca swoje myśli w sposób bardzo inteligentny i subtelny. Jest w tej animacji wszystko, co standardowo oferuje Pixar: humor, piękna animacja i motywy egzystencjalne podawane w bardzo przystępnej formie. Do tego Co w duszy gra potrafi zaskakiwać i jest bardzo nieoczywistą animacją. Część krytyków zwraca też uwagę, że produkcji czegoś brakuje pod koniec i ostatecznie emocjonalna końcówka nie dostarcza odpowiednich wrażeń. Argumenty te pojawiają się jednak w tylko dwóch recenzjach.

Disney+ ogłosił wcześniej odwołanie premiery kinowej filmu animowanego w niektórych krajach. Planowana była na 20 listopada 2020 roku w kinach na całym świecie. Ogłoszono, że zamiast tego wprowadzą go do oferty Disney+ już 25 grudnia 2020 roku. Co więcej, ogłoszono, że film będzie dostępny od razu dla wszystkich subskrybentów. Disney ogłosił także, że film trafi do kin w krajach, w których nie ma Disney+, czyli w Polsce zobaczymy go na ekranach kin 25 grudnia 2020 roku.

W obsadzie oryginalnego dubbingu są Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad i Daveed Diggs. Za reżyserię odpowiadają Pete Docter oraz Kemp Powers.