Cobra Kai - twórcy podają przybliżoną datę premiery. Kiedy obejrzymy finałowy sezon?

Cobra Kai to popularny, dobrze oceniany serial Netflixa, który ma się doczekać finałowego, szóstego sezonu. Małoekranowa kontynuacja kultowego Karate Kida zdobyła szerokie grono fanów i sporą popularność. Ze względu na tegoroczne strajki scenarzystów oraz aktorów, prace nad projektem zostały wstrzymane i dopiero niedawno je wznowiono; gwiazda serialu, Xolo Maridueña, już w listopadzie wskazywał na to, że "za moment" wraca na plan. Wielu fanów drżało, że na produkcję będzie trzeba poczekać dłużej niż by tego chcieli, ale trio twórców serialu zapowiedziało, że produkcja ukaże się na ekranach Netflixa raczej prędzej niż później.

Podczas wywiadu, w którym uczestniczyli wszyscy trzej twórcy, czyli Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, ten ostatni zdradził, że finałowy sezon powinien się pojawić w 2024 roku.

Jedynym zastrzeżeniem jest to, żeby nic się już nie stało w branży. Mamy nadzieję wypuścić to najszybciej jak tylko się da dla wszystkich fanów, którzy na to czekają.

Cobra Kai - najsilniejsze postaci serialu

25. Anthony LaRusso