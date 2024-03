Crisis on Infinite Earths - Marc Guggenheim o planie na Lexa Luthora Michaela Rosenbauma. Jakie inne cameo nie zostały zrealizowane?

fot. CW

W tym roku Arrowverse oficjalnie zakończy się wraz z ostatnim sezonem Superman i Lois. Fani nadal pamiętają czasy świetności tego telewizyjnego uniwersum i mnogą liczbę crossoverów, które zawsze przyciągały uwagę publiczności do ekranów. Największy z nich, czyli Crisis on Infinite Earths, który adaptował tytułową historię z komiksów, obfitował w wiele występów gościnnych - na małym ekranie pojawił się legendarny Kevin Conroy, Burt Ward, Ashley Scott, czy nawet Ezra Miller, nie wspominając już o powrocie Toma Wellinga do roli Clarka Kenta z Tajemnic Smallville oraz Ericy Durance w roli jego ukochanej Lois Lane.

Mimo tylu występów gościnnych niektórzy fani byli zawiedzeni, że w crossoverze nie pojawił się Lex Luthor w wykonaniu Michaela Rosenbauma. Aktor w 2019 roku powiedział, że postawiono go przed ścianą. Nie podano mu proponowanych zarobków, nie zaoferowano żadnego scenariusza i kazano mu zdecydować natychmiast, co było powodem jego odrzucenia oferty. Nowe światło na sprawę rzucił Marc Guggenheim, czyli producent wykonawczy całego Arrowverse.

W chwili, w której skontaktowaliśmy się z Michaelem w sprawie angażu, byliśmy już po scenie ponownego spotkania w Smallville. Mimo tego byłem chętny, żeby Lex Michaela pojawił się w tej historii, dlatego zachodziłem w głowę jak moglibyśmy go zmieścić w odcinkach, które nam pozostały. Miałem w głowie pomysł spotkania Lexa Michaela z Lexem Jona Cryera, co byłoby ciekawe, gdyby się udało.

Crisis on Infinite Earths - inne niezrealizowane występy gościnne

Marc Guggenheim zdradził, że w crossoverze mogły pojawić się również i inne postaci oraz znani aktorzy, ale Arrowverse zawsze operowało na dość skromnym budżecie, który trzeba było spiąć. Pogodzenie budżetu z kalendarzem aktorów, zaplanowanymi zdjęciami, scenariuszem i ilością czasu ekranowego dla każdego, były ogromnymi przeszkodami w drodze do zrealizowania niektórych występów gościnnych. Za przykłady podał tu Deana Caina, Teri Hatcher czy Helen Slater.