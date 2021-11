Czarna Pantera 2 ma związek z Eternals. Kto w kostiumie superbohatera?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios / Disney

Informacje o filmie Czarna Pantera 2, który w polskich kinach będzie wyświetlany pod tytułem Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu pochodzą z kanału Marvela na reddicie. Do moderatorów przychodzi ktoś, kto twierdzi, że ma tajne informacje o którymś projekcie. Oni następnie spędzają miesiące na weryfikacji danej osoby, by stwierdzić, czy info jest rzetelne. Wówczas też decydują się je opublikować. Zwracają jednak uwagę, że jeśli coś o MCU wycieka z dużym wyprzedzeniem, Kevin Feige lubi dokonywać zmian, więc nie zawsze plotki się potwierdzają, ale często z tego źródła okazywały się prawdą. Jednak to nadal plotka, więc traktujcie ją z dystansem.

Według źródła w pewnym momencie filmu kostium Czarnej Pantery przywdzieje... Okoya grana przez Danai Gurirę. Zaznaczono jednak, że nie jest ona następczynią T'Challi na stałe i jest to tylko jednorazowa sytuacja. Szczegółów na ten temat nie znamy.

Dodają, że będzie związek z Eternals, których wydarzenia mają wpływ na destrukcję oceanów. To ma wywołać gniew Namora, który pochodzi z Atlantydy. Mówiąc prosto: to marvelowski odpowiednik Aquamana. Według wcześniejszych plotek konflikt Wakandy z Atlantydą będzie ważną częścią fabuły.

Źródło zwraca uwagę na to, że Dwayne Johnson wielokrotnie odwiedzał plan. Kręcił on Black Adama w studiu obok. Nie wiadomo jednak, czy jego wizyty miały charakter prywatny, czy dostał jakaś rolę w MCU.

Czarna Pantera 2 - premiera w 2022 roku w kinach.