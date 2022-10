Fantastyczna Czwórka - nowi kandydaci do ról w MCU. Wśród nich gwiazda Lucyfera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Wiemy, że trwa casting do superprodukcji MCU Fantastyczna czwórka. Na tym etapie wiemy też, że John Krasinski nie zagra Reeda Richardsa, bo we wszelkich doniesieniach mowa jest o innych aktorach. Jego występ w tej roli w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu to prawdopodobnie jednorazowy prezent dla fanów, którzy chcieli go zobaczyć na ekranie.

Fantastyczna Czwórka - kandydaci do ról

Według nowych informacji istotnym kandydatem do roli Reeda Richardsa jest Tom Ellis, czyli tytułowa gwiazda serialu Lucyfer. Natomiast Maddie Hasson walczy o rolę Sue Storm. Aktorka znana jest z serialu Impulsie. Michael Provost jest faworytem do roli Johnny'ego Storma. Natomiast Jason Biggs brał udział w przesłuchaniu do roli Rzeczy, czyli czwartego członka grupy.

Maddie Hasson

W plotce czytamy też, że w przesłuchaniu do filmu brał udział Daveed Diggs, ale nie wiadomo do jakiej roli. Alexandra Daddario i Matthew Daddario również byli brani pod uwagę.

Czy ktoś z tych kandydatów pasuje do ról? Na razie nie wiadomo, kiedy zapadną decyzje odnośnie wyboru obsady. Prace na planie mają ruszyć na początku 2023 roku.

Fantastyczna Czwórka - premiera 14 lutego 2025 roku.