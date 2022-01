Daredevil - dlaczego serial tak naprawdę został skasowany? Aktor daje odpowiedź

fot. Disney+

Daredevil to najlepszy serial oparty na komiksach Marvela. Tak przez lata uważali fani superbohaterskich historii. Wszystkie trzy sezony były świetnie oceniane, a popularność nie malała. Tym bardziej więc było to szokujące, gdy w 2018 roku ogłoszono, że 4. sezon nie powstanie. Wówczas nawet ekipa i obsada byli zaskoczeni tą decyzją.

Daredevil - dlaczego serial skasowano?

Vincent D'Onofrio powrócił jako Kingpin w serialu Hawkeye. W kolejnym wywiadzie udzielonym Marvel Nws Desk aktor poruszył kwestię skasowania Daredevila. W skrócie: to wina planów wprowadzenia platformy Disney+ i tym samym chęci Disneya, by ich treści były w ich platformie. Stąd zakończenie współpracy z Netflixem.

- Nie sądzę, by ktokolwiek z nas to zaakceptował. Nasza reakcja była w stylu: "Dobra, mamy hitowy serial i nagle został zakończony". Krótko po tym, gdy grupy z #SaveDaredevil zaczynały być aktywne, większość obsady, czyli ja, Charlie Cox i na pewno Deborah Ann Woll zaczynaliśmy poznawać prawdziwe powodu tej sytuacji. Zrozumieliśmy, że Marvel to robi, bo ma wejść Disney+. Gdy jesteś w branży tak długo, jak my, to ma sens pod kątem biznesowym. Nie miało jednak sensu to, dlaczego nie kontynuowaliśmy serialu lub pomysłu, który tak dobrze się sprawdzał na ekranie. Byliśmy rozczarowani, ale rozumieliśmy sytuację, która była nieunikniona.

Nie wiadomo na 100%, kiedy i gdzie Vincent D'Onofrio ponownie zagra Kingpina. Według spekulacji może to mieć miejsce w serialu Echo, który wychodzi od wydarzeń z Hawkeye'a. Przypomnijmy, że Charlie Cox został też wprowadzony do MCU jako Matt Murdock/Daredevil. Plotki sugerują, że zobaczymy go szybko w wielu różnych produkcjach począwszy od She-Hulk.

