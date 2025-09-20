Oni mogą wstrząsnąć DCU! 30 ciekawych postaci z komiksów, których James Gunn powinien użyć
Jak Wam się podoba pomysł Jamesa Gunna na nowe kinowe DC? Czy według Was ma ono potencjał na uniwersum, które podbije serca widzów, tak jak niegdyś MCU?
Wydaje się, że James Gunn ze swoją wizją DCU pojawił się w idealnym momencie. Marvel, dotąd lider gatunku, wyraźnie złapał zadyszkę – a niektórzy twierdzą wręcz, że już nigdy nie powtórzy sukcesu z czasów Infinity War i Endgame. Coraz częściej mówi się o zmierzchu kina superbohaterskiego, wskazując na kolejne nieudane produkcje, które kończyły się również finansowymi porażkami.
Na tym tle Gunn ma komfortową sytuację – może spokojnie budować swoje uniwersum, nie oglądając się na konkurencję ani chwilowe trendy. I wygląda na to, że dokładnie tak robi. Serialowy Peacemaker i kinowy Superman stały się solidnymi fundamentami nowego świata DCU, przemyślanego zarówno pod względem fabuły, jak i stylistyki.
Jako widzowie i fani najchętniej zobaczylibyśmy całe nowe DCU od razu, tu i teraz. Wiemy jednak, że dla dobra tego świata potrzebne jest cierpliwe, stopniowe budowanie historii. Tym bardziej, że komiksy DC kryją w sobie ogromny potencjał – pełen fascynujących postaci, które aż proszą się o przeniesienie na duży ekran czy do seriali.
Dlatego przygotowaliśmy małe zestawienie - potraktujcie je jako zabawę i inspirację. Wybraliśmy bohaterów i złoczyńców, których James Gunn mógłby wpleść w swoje uniwersum. To postacie rzadko wykorzystywane – niektóre w ogóle nie pojawiły się w filmach, inne mignęły jedynie epizodycznie. Łączy je jedno: są nietypowe, czasem dziwaczne, a przez to idealnie pasują do wyobraźni artystycznej Gunna.
Zobaczcie sami, kogo chcielibyśmy zobaczyć na ekranie w jego interpretacji. A potem dajcie znać w komentarzach, czy w naszej galerii brakuje Waszych ulubieńców!
Czy te postacie trafią do DCU?
Anarky
Młody buntownik w masce, który walczy z niesprawiedliwością systemu – ale często w sposób bardziej radykalny niż Batman. To mieszanka idealizmu i anarchii, która mogłaby wprowadzić do DCU dyskusję o moralności superbohaterów.
